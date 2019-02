Corse : des plaidoiries pour les droits de l’homme

Bastia, France

Les droits de l’enfant, l’environnement ou encore la fraternité des droits sociaux. Tels seront les thèmes que les lycéens aborderont à l’oàccasion de la deuxième édition des « plaidoiries pour les droits de l’homme ». ce rendez-vous est organisé par la LDH et le rectorat de Corse. Ce concours est donc destiné aux lycéens qui plaideront la cause le 15 mai prochain à Bastia. Les lauréats seront invités par la suite à l'Assemblée Nationale et au Sénat à Paris. Ils y seront accompagnés par Me Henri Leclerc, le célèbre avocat, défenseur des droits de l'homme.

Ce rendez-vous est important pour la jeunesse. Il vise plusieurs objectifs indique André Pacou, le délégué régional de la ligue des droits de l'homme. « Ce que nous cherchons, avant tout, c’est de travailler avec la jeunesse. C’est _une démarche d’éducation aux droits de l’homme_. C’est une démarche aussi de travail sur la raison. On est dans un monde où l’évènement, le sensationnel, l’émotionnel l’emportent beaucoup. Ce travail sur les plaidoiries nécessite une grande implication de la part des élèves. Ils doivent travailler en fonction de ce qui pour eux est important en terme de convictions, et ils vont venir l’exprimer. Ce moment des plaidoiries est un moment où ils libèrent leur parole. On a vécu des choses fortes à l’occasion de la première édition».