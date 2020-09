Corse : l'école à l'heure du COVID-19

Ce jeudi marque le retour sur les bancs des établissements scolaires pour plus de 47 000 élèves en Corse

Ce jeudi marque le retour sur les bancs des établissements scolaires pour plus de 47 000 élèves en Corse. Une rentrée particulière cette année avec tout un protocole mis en place pour garantir la sécurité des élèves et des enseignants en pleine crise sanitaire. Afin de la préparer au mieux ce sont les 4 660 professeurs et personnels de l'éducation nationale qui ont fait la leur la veille.

Garantir la sécurité de tous

Désormais le masque est obligatoire aux abords et à l'intérieur des établissements scolaires dès l’âge de 11 ans. À l'intérieur, des sens de circulation ont été établis pour que les élèves se croisent le moins possible. Des distributeurs de gel hydroalcoolique ont également été installés à l'intérieur des salles de cours. Pour Denis Luciani, président de l'Associu di i Parenti Corsi les mesures ne sont pas suffisantes, et ce jeudi il se dit inquiet.

Le masque est obligatoire aux abords et à l'intérieur des établissements scolaires dès l’âge de 11 ans © Maxppp - maxppp

A Bastia en revanche, les parents rencontrés, eux, sont plutôt confiants pour cette rentrée.

Reprise progressive

L'école en présentiel s'était arrêtée mi-mars et avait difficilement repris au mois de juin © Maxppp - maxppp

Rappelons que l'école en présentiel s'était arrêtée mi-mars et avait difficilement repris au mois de juin. Il va donc falloir reprendre progressivement pour les élèves afin qu'ils reprennent un rythme. C'est en tous cas l'avis de Jean-Valère Albertini professeur d'histoire au Collège/Lycée Laëtitia à Ajaccio.

Une enseignante testée positive à la Covid 19

L'information est confirmée par l'Inspection d'Académie de la Haute-Corse. Cette enseignante qui a participé à un stage de pré-rentrée à Biguglia a expliqué à sa hiérarchie avoir été testée positive après avoir eu des symptômes de la Covid-19. Immédiatement, et conjointement avec l'Agence Régionale de Santé, l'inspection d'académie a mis en place un protocole pour établir une liste des cas contacts présents en formation avec elle. Les cas contacts, une vingtaine d'enseignants, ont été contactés par l'ARS. Finalement, une seule autre enseignante a été considérée comme cas à risque possible selon l'inspection académique. Cette seconde enseignante sera également isolée et testée et elles seront toutes les deux remplacées selon Christian Mendivé, le directeur académique pour la Haute-Corse.

Du coté des syndicats d'enseignants, notamment la FSU Snuipp, on s'étonne que seulement deux enseignants ont été isolés et pas le groupe qui participait à la formation. Selon le syndicat "Une trentaine d'enseignants en contact avec une personne malade se retrouvera donc au contact d'enfants". Fabien Mineo, secrétaire départemental FSU Snuipp ne cache pas son inquiétude face a cette situation. Pour lui il aurait fallu aller plus loin qu'une simple recherche des cas contacts.