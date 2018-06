Corse, France

L'administration de l’État se féminise donc dans l'île. Après l'arrivée d'une préfète de région, c'est une rectrice qui est nommée à Ajaccio. Julie Benetti succède à Philippe Lacombe. Professeure de droit public, elle a été également corédactrice en 2013 du rapport Carcassonne sur le devenir institutionnel de l'île.

En fonction depuis lundi, sa première prise de contact avec le monde éducatif a eu lieu ce matin. L'occasion aussi de rencontrer les journalistes, et se livrer à un questions-réponses. Ses priorités : "Œuvrer à l'égalité des chances et construire l'avenir de la jeunesse corse". Missions classiques de l’Éducation nationale. Et première bonne nouvelle, pas de diminution du nombre de classes : "Malgré une légère diminution des effectifs, ce nombre est stable. Les quelques fermetures, assure Julie Benetti, sont compensées par des ouvertures. Je ferai attention notamment à ce que le monde rural soit protégé dans la mesure du possible, avec le maintien entre autres des classes uniques".

Notre grand défi est de recruter des enseignants habilités à enseigner le corse...

Le bilinguisme ? : " Poursuivre ce qui se fait déjà. Notre grand défi est de recruter des des enseignants habilités à enseigner le corse... et les former aux méthodes pédagogiques. Parler le français et le corse ne suffit pas". Julie Benetti se dit très attachée au développement du bilinguisme. Ses origines corses y sont sans doute pour quelque chose. "D'avoir passé beaucoup de temps ici, notamment dans ma jeunesse, fait que j'ai une connaissance de la Corse, de ses spécificités, de son identité, de sa culture, qui me sera utile dans l'accomplissement de mes fonctions".