Corse : menace de grève le jour du bac

Des enseignants menacent de faire grève le 17 juin, premier jour des épreuves du bac. Ils protestent contre la réforme du lycée et du baccalauréat.

La grève est particulièrement suivie dans les écoles, collèges et lycées avec des enseignants qui dénoncent la réforme Blanquer dans le 1er degré et la réforme du bac

Face à la réforme du lycée et à celle du baccalauréat , des enseignants menacent de faire une grève de la surveillance, le 17 juin prochain. Ce jour correspond au premier jour des épreuves de philosophie pour les terminales, et de français pour les premières. D'ici-là, les syndicats espèrent tout de même pouvoir négocier avec le gouvernement même si les dernières déclarations du ministre de l'Education ne leur laissent que peu d'espoir. Jean-Michel Blanquer en appelle " à la responsabilité et au professionnalisme des enseignants."