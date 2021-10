Allier : le vibrant hommage du collège de Cosne-d'Allier à Samuel Paty

Le collège bourbonnais Emile-Guillaumin a rendu ce vendredi hommage à Samuel Paty. Plus de 250 élèves y ont participé sous les yeux des parents de l'enseignant assassiné, très discrets et très émus.

Inaugurée ce vendredi la plaque "Samuel Paty" i à l'entrée du centre de connaissances et de cultures

D'abord une plaque commémorative installée à l'entrée du centre de connaissance et de culture du collège, le 3C anciennement CDI. Puis les collégiens, environ 250, réunis avec leurs enseignants, l'équipe de l'établissement dans le gymnase.

Un moment riche en émotions sous les yeux de la maman et du papa de Samuel Paty. Egalement présent le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand Karim Benmiloud.

L'hommage dans le gymnase du collège © Radio France - Olivier Vidal

Des discours dont celui du proviseur, et puis des textes lus au micro par les élèves. Ces collégiens qui ont écrit pour rendre hommage à Samuel Paty mais aussi à tous leurs enseignants, et plus largement l'Education Nationale.

L'hommage se termine par un "medley" de chansons françaises comme "Né quelque part" de Maxime Le forestier ou encore "Lily" de Pierre Perret. Un moment intense que n'oublieront pas les parents du professeur assassiné, très discrets, et originaires de Buxières-les mines, commune située à quelques kilomètres de Cosne-d'Allier.

Hommage poignant

"Cet assassinat a été un vrai choc pour la communauté éducative. C'est un hommage très important, avec une émotion toute particulière, car Samuel Paty était originaire de l'Allier, ses parents vivent ici" commente le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand Karim Benmiloud.

Le collège Emile Guillaumin © Radio France - Olivier Vidal

Le centre de connaissances et de culture portera désormais le nom de Samuel Paty.