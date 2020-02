Côte-d'Or : 5 jours de stage chez un artisan pendant les vacances scolaires

La chambre des métiers et de l’artisanat de Côte-d'Or lance un site internet destiné aux jeunes. Elle leur propose d'effectuer un stage chez un artisan pendant les vacances scolaires. 5 jours pour plonger dans le monde du travail et, pourquoi pas, révéler des vocations.

Côte-d'Or, France

Menuisier, mécanicien, fleuriste... Si votre enfant ne sait pas quoi faire pendant les vacances scolaires, et qu'il ne sait pas quel métier choisir, ces stages pourraient l’intéresser. La chambre des métiers et de l’artisanat de Côte-d'Or lance un nouveau site internet. Un site pour mettre en relation des artisans et des jeunes qui souhaiterait effectuer un stage découverte pendant les vacances scolaires.

Boulangers, fleuristes, coiffeurs, mécaniciens...

Cinq jours dans une entreprise pour découvrir un métier de l'artisanat, et se faire une idée, pourquoi pas, sur son orientation professionnelle. La chambre des métiers et de l'artisanat de Côte-d'Or propose aux jeunes une liste de métiers parfois méconnus : "Le jeune peut découvrir des métiers de bouches, avec nos boulangers, nos pâtissiers, et bien d'autres métiers de la restauration, explique Claudia Nogeira, coordonnatrice du projet. Il y aussi les métiers du bâtiment, et du service comme les coiffeurs, les fleuristes, les mécaniciens... et les métiers de la production industrielle."

Le jeune est plongé dans la vie professionnelle, il est sur le terrain, tous les jours avec les employés. Et si il a envie de voir autre chose, il peut faire un autre stage pendant d'autres vacances scolaires. Maximum 6 stages par année et par jeune.

"Il faut être manuel et avoir de la patiente, je suis comme ça" - Mattéo, 15 ans

Certains jeunes font eux-mêmes la démarche pour participer à ces stages. C'est le cas de Mattéo, 15 ans. Il est en classe de troisième, et et pendant les vacances de février il va passer 5 jours chez un garagiste : "Je me suis renseigné à l’accueil de mon collège qui m'a donné le numéro de la chambre des métiers. Pendant le stage, je vais aider le personnel. Il faut être manuel, avoir de la patiente, et je suis comme ça."

D'ailleurs, pour attirer les jeunes, la chambre de l'artisanat s'est inscrite sur les réseaux sociaux : Facebook, Instagram, et Snapchat. Depuis le lancement du site, 40 adolescents se sont déjà inscrits.

Depuis 2017, 525 conventions de stage ont été signées, dont près de 300 par des collégiens. Les jeunes ont réalisé des stages dans plus de 100 villes du département, et auprès de 78 métiers de l'artisanat différents. Les stages sont ouverts à partir de la classe de 4ème.