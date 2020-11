Côte-d'Or : "c'est une rentrée chargée en émotions" pour la rectrice Nathalie Albert-Moretti

La rentrée scolaire en Côte-d'Or ce lundi est marquée par l'hommage à Samuel Paty, le renforcement du plan Vigipirate et les nouvelles mesures sanitaires pour faire face à l'épidémie de coronavirus. La rectrice de l'académie de Dijon Nathalie Albert-Moretti fait le point sur cette rentrée.

"C'est beaucoup d'émotions pour tout le monde" affirme la rectrice de l'académie de Dijon Nathalie Albert-Moretti, ravie que les établissements scolaires en Côte-d'Or soient ouverts malgré le confinement. En cette journée de rentrée scolaire, elle fait le point sur les différents aspects auxquels enseignants, élèves et parents doivent se préparer.

Cette première matinée de reprise sera marquée par l'hommage rendu à Samuel Paty, le prof d'histoire-géo de Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) décapité le soir des vacances de la Toussaint. Une minute de silence sera observée dans toutes les classes à 11h, précédée de la lecture de la lettre de Jaurès aux instituteurs. Les enseignants peuvent également organiser un temps d'échanges dans leur classe, en s'appuyant sur des documents mis à leur disposition par le ministère de l'Education nationale, comme une vidéo tournée par l'équipe de France de football.

"Il faut continuer de montrer des caricatures en classe, et pas seulement celles de Charlie Hebdo explique Nathalie Albert-Moretti. La caricature c’est quelque chose qui est profondément ancré dans notre histoire, qui fait partie de la liberté de la presse. Il est absolument nécessaire de continuer de s’appuyer sur les caricatures pour expliquer aux élèves ce qu’est la liberté d’expression. Je n’ai pas à commenter la ligne éditoriale de Charlie Hebdo, ce que je peux vous dire c’est que je militerai toujours pour le droit à Charlie Hebdo d’exister et de s’exprimer."

Plan vigipirate renforcé

La rectrice de l'académie de Dijon confirme que ses services ont travaillé ces derniers jours avec la préfecture et les forces de l'ordre pour renforcer la sécurité aux abords des établissements scolaires, dans le cadre du plan Vigipirate. "Un certain nombre de policiers seront présents devant les écoles, les collèges et les lycées."

Port du masque obligatoire dès le CP

"On accentue simplement le protocole sanitaire qui est déjà en place", explique Nathalie Albert-Moretti au sujet des nouvelles consignes sanitaires pour faire face à l'épidémie de coronavirus. Consciente des difficultés à faire porter un masque à des enfants de 6 ans, la rectrice estime que c'est "un apprentissage qui va se faire au fur et à mesure pour les élèves" et rappelle que c'était une demande des syndicats enseignants depuis longtemps.

Outre le port du masque, les arrivées et départs des élèves dans les établissements ainsi que les heures de récréation et de cantine seront encore un peu plus échelonnés pour éviter un trop grand brassage des élèves.