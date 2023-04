Côte-d'Or : des parents d'élèves du lycée de Chamblanc vont porter plainte pour "tromperie et escroquerie"

Des parents d'élèves du lycée Chamblanc, près de Seurre (Côte-d'Or) vont aller porter plainte ce mardi 11 avril pour tromperie et escroquerie. Ils sont très en colère. Ils ont appris que cet établissement privé ne rouvrira pas ses portes le 24 avril après les vacances de Pâques. 75 élèves se retrouvent à la porte, et sont priés d'aller s'inscrire ailleurs pour finir leur année.

L e lycée de Chamblanc a été placé en liquidation judiciaire en décembre dernier , car il lui faudrait deux fois plus d'élèves pour être rentable. Ce lycée agricole privé appartient pour moitié à une congrégation religieuse, et pour moitié à une association. Au moment du jugement, la direction s'était engagée à terminer l'année scolaire et emmener les élèves de Terminales jusqu'au Bac. Promesse rompue. Vendredi dernier, juste avant Pâques, les parents ont appris que le lycée ne rouvrirait pas ses portes après les vacances de printemps.

Des banderoles et des dépôts de plaintes

"On tombe de l'armoire" assure Philippe Gaillard, le beau-père de deux élèves. "On est très en colère. On nous propose d'aller inscrire nos enfants à Saint-Pierre-de-Bresse ou à Louhans. Cela veut dire les placer en internat, donc un coût supplémentaire pour les familles. On n'a aucun accompagnement et on s'estime abandonnés. Nos ados ne parlent que de ça. Ils sont traumatisés."

Ce mardi 11 avril, les élèves et leurs parents iront accrocher des banderoles et des pancartes en fin d'après-midi sur le lycée avant d'aller porter plainte en gendarmerie "pour tromperie et escroquerie" assure Philippe Gaillard. "On veut que la direction s'exprime et nous aide, car là, on a vu et entendu personne."