Côte-d'Or : élus et parents s'opposent à la fermeture de classes

Beaucoup de monde ce lundi matin, 19 juin devant l'école d'Aignay-le-Duc. Les parents d'élèves ont tenu à faire entendre leur colère, épaulés par une quinzaine d'élus locaux, dont le député LR Hubert Brigand et Valérie Bouchard, conseillère départementale du canton de Chatillon-sur-Seine.

ⓘ Publicité

Banderole devant l'école © Radio France - DR

Tous refusent la fermeture d'une des deux classes de maternelle de cette école. "Il y aurait alors a la rentrée prochaine 28 eleves regroupés, tous niveaux confondus" dénoncent les parents. Cette mauvaise nouvelle est tombée la semaine derniere et doit être confirmée jeudi par le Rectorat. Un coup de massue pour les élus et les parents qui se pensaient à l'abri d'un remaniement de la carte scolaire. "On ne comprend pas cette décision de dernière minute."

Une banderole "Non a la fermeture" a été apposée devant l'école et une pétition est ouverte sur Internet.

Selon le député Hubert Brigand, la commune de Saint-Rémy près de Montbard est aussi concernée par une fermeture de classe à la rentrée prochaine.