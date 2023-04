Côte-d'Or : le lycée de Chamblanc va finalement accueillir les élèves dès ce lundi 24 avril

C'est dans un courrier adressé ce jeudi 20 avril aux parents des élèves du lycée privé de Chamblanc et que s'est procuré la rédaction de France Bleu Bourgogne, qu'est arrivée la bonne nouvelle.

Le lycée retrouve son fonctionnement normal jusqu'à la fin de l'année scolaire

Dans ce courrier, signé par le président du CNEAP Bourgogne-Franche-Comté, Rémy Guillot et par Soeur Dominique Marie Primevert, la Supérieure provinciale, la direction de l'établissement écrit aux parents d'élèves que "le lycée Anne-Marie Jahouvey de Chamblanc est en mesure d'accueillir les enfants le lundi 24 avril 2023, jour de reprise, à l'issue des vacances scolaires de Pâques."

D'après ce courrier la direction précise aussi que "les difficultés mentionnées (..) ont pu être levées ces derniers jours. L'équipe enseignante et éducative sera donc en mesure d'accompagner votre enfant dans sa poursuite d'études jusqu'à la fin de l'année scolaire sur le site. Le service de restauration et l'internat seront assurés comme d'habitude".

Un rebondissement quelques jours après une mobilisation des parents, des élèves et d'élus locaux

Cette nouvelle est autant rassurante qu'elle ne pose des questions. Des parents d'élèves du lycée Chamblanc avaient annoncer porter plainte le mardi 11 avril dernier pour "tromperie et escroquerie". Ils étaient très en colère car les 75 élèves de l'établissement se retrouvaient à la porte , priés d'aller s'inscrire ailleurs pour finir leur année. L'établissement est placé en redressement judiciaire depuis décembre dernier et s'était engagé à terminer l'année scolaire. Une promesse qu'il n'avait pas tenu à la veille des vacances de Pâques, mais qu'il s'engage désormais à respecter. Encore un miracle de Pâques ? En tout cas, cette histoire aura bien gâcher les vacances des élèves et de leurs parents.

Les parents d'élève sous le choc

"Avec ma femme, nous avons passé nos vacances à chercher un nouvel établissement pour nos enfants, pour qu'au final on nous annonce que le lycée ne ferme plus et peut à nouveau accueillir nos enfants ! On marche sur la tête !", confie, amer, Philippe Gaillard, parent d'élèves. "Je me demande surtout où est-ce que le lycée a trouvé l'argent pour rouvrir miraculeusement. Peut-être sous les sabots d'un cheval ? On ne sait pas si on doit rire ou pleurer." Philippe Gaillard ne remettra pas ses enfants au lycée Chamblanc le lundi 24 avril. "Mon beau-fils ira à Saint-Martin-en-Bresse et ma belle-fille à Agencourt. Mais, symboliquement, je les emmènerais à Chamblanc lundi. Je veux faire fasse à la directrice qui nous ignore depuis des semaines."