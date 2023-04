Côte d'Or: Les cours reprennent mais l'amertume demeure au lycée de Chamblanc

Au départ, il y a des confettis et des serpentins lancés par une professeure de sport. Et un soulagement partagé des élèves de retrouver leur lycée et leur "famille scolaire": celle composée de leurs camarades et de leurs professeurs. Ce lundi 24 avril, les 57 derniers élèves et leur parents sont heureux de se retrouver pour cette rentrée qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Comme vous l'avez entendu sur France Bleu Bourgogne, le lycée agricole privé de Chamblanc, près de Seurre avait annoncé sa fermeture définitive juste avant les vacances de Pâques, puis sous la pression des parents, sa réouverture à quelques jours de la rentrée.

La bonne humeur et les sourires disparaissent bien vite quand les élèves, leurs parents et quelques élus sont reçus dans la cour par une Soeur de la congrégation religieuse qui possède cet établissement et Marie-Ange Giradot-Ponsard la directrice par intérim de l'association qui gère la communauté éducative. L'ambiance tourne même carrément au vinaigre.

Le lycée accueille encore 57 eleves qui doivent passer leur Bac ou leur CAP © Radio France - Olivier Estran

Cette direction refuse la présence de la presse, mais même en se tenant à la porte de l'établissement, on entend clairement les éclats de voix et la colère, des familles venues réclamer des explications. Pourquoi une fermeture précipitée avant Pâques, alors qu' en dépit de sa liquidation judiciaire l'association avait promis d'assurer les cours jusqu'à la fin de l'année ? Pourquoi un tel silence de la direction durant les vacances scolaires ? Pourquoi cette décision de rouvrir à quelques jours de la rentrée, alors que bon nombre de familles ont déjà inscrits leurs ados ailleurs ?

Un silence vécu comme un mépris

Face à ces questions, Marie-Ange Girardot-Ponsard n'a guère de réponses, voire pas du tout. Ce qui exaspère parents et élèves. Une jeune fille craque et sort de la cour en retenant ses larmes, suivie par plusieurs de ces camarades. "Un lycée de merde comme ça, il peut fermer !" lâche un lycéen plein de colère et d'incompréhension. Ce sentiment de mépris est partagé par des parents qui ressortent eux aussi prendre une bouffée d'air pour ne pas exploser: "Cette directrice est un véritable iceberg" commente un père de famille. "On lui parle, on la questionne et elle se contente de nous regarder en hochant la tête !" D'autres parents rapportent que la seule raison invoquée pour justifier une fermeture anticipée est l'absence simultanée avant les vacances de 3 professeurs. "Du grand n'importe quoi" souligne une mère de famille.

Tarifs de ce lycée. Les éleves ne sont plus assez nombreux pour que l'établissement soit rentable © Radio France - Olivier Estran

"On m'a demandé de ne rien dire..."- la directrice par interim

Alors que les élèves rentrent enfin en cours. Marie-Ange Girardot-Ponsard répète qu'elle ne répondra pas à la presse. "On m'a demandé de ne rien dire" affirme-t-elle. Quand à savoir qui est ce "On", cela reste un mystère. Selon nos informations, c'est la DRAAF, la Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt (gestionnaire des lycées agricoles) qui a demandé à ce lycée de rester ouvert jusqu'à la fin de l'année scolaire.

C'est d'ailleurs la promesse de cette rentrée : les 57 élèves encore inscrits pourront terminer leur année scolaire à Chamblanc, y terminer leur CAP ou leur Bac. "On veut y croire" assure un père de famille, "et on espère que cette parole sera tenue, car comment voulez-vous apprendre le respect et l'engagement à des jeunes gens si les adultes passent leur temps à leur mentir ?"

Ce lycée agricole privé ouvert il y a 80 ans fermera donc définitivement ses portes le 7 juillet prochain.