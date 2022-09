Côte-d'Or : Les élèves de CM1 de Chenôve reçoivent un ordinateur portable

Cette journée de rentrée restera forcément un bon souvenir pour les élèves de CM1 dans les 6 groupes scolaires de Chenôve, pour leur premier jour à l'école, ils ont tous reçu un ordinateur portable. Ce n'est pas un cadeau, mais un prêt, car ils devront le rendre à la fin de leur année de CM2. Comme pour les livres qui sont confiés à chaque élève, la ville de Chenôve remet un ordinateur pour donner la même chance d'apprendre à tout le monde. La commune compte 1.600 enfants scolarisés et 4 de ses 6 groupes scolaires sont classés en "Réseau d'Education Prioritaire."

C'est un petit portable de marque Chrome Book, logé dans une housse, Thierry Falconnet, le maire de Chenôve est venu le remettre en personnes dans certaines classes. C'est la deuxième année que la ville mène cette opération. Leïla qui entre en CM2 a donc déjà passé un an avec cet appareil "C'est en quelque sorte une découverte" confie-t-elle. "On en a un à la maison, mais c'est celui de mon papa, et il sert surtout à regarder des films."

L'ordinateur confié aux enfants © Radio France - Olivier Estran

Travailler à la maison

Cet ordi-là est bien conçu pour travailler, sans oublier un certain aspect ludique. "Par exemple pour apprendre les pays, on avait un jeu d'énigmes" explique Leïla. "Il s'agissait de retrouver un sac perdu, et on découvrait ainsi les pays."

Ce portable ne reste pas à l'école. Lucie, la maitresse veut que ses élèves puissent s'en servir tous les jours. "L'année dernière, on a organisé un rallye internet. Les enfants ont fait des recherches chez eux pour préparer leurs exposés en classe. Ca les aide à manipuler cet outil."

Le système informatique est bien sûr adapté aux enfants, bridé sur internet pour ne pas tomber sur des contenus pour adultes. Selon la mairie, aucune casse à déplorer, le matériel est bien respecté.