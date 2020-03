Côte-d'Or : les élèves de terminale ont déposé leurs vœux sur Parcoursup... et ils sont plutôt satisfaits

Attention à ne pas dépasser le délai, la plateforme Parcoursup ferme ce jeudi 12 mars ! Les élèves de terminale doivent déposer leurs vœux pour l'année prochaine dans l'enseignement supérieur. La plateforme est ouverte depuis fin janvier et les élèves peuvent déposer jusqu'à 10 vœux maximum.

Je trouve que c'est bien expliqué - Marius, élève du lycée Carnot

Les élèves rencontrés devant le lycée Carnot de Dijon semblent satisfaits de l'utilisation de la plateforme cette année : "Je trouve que c'est bien expliqué, se réjouit Marius. On peut voir les pourcentages de réussite de chaque filière." Lucie, élève en terminale, est elle aussi satisfaite : "On connait les critères de sélections et les matières qui seront précisément enseignées dans la filière, c'est très bien expliqué."

Les élèves guidés par leurs professeurs

Au lycée Simone Weil de Dijon, la proviseure se réjouit aussi de cette plateforme. Catherine Engasser déclare que 100% de ses élèves de terminale ont déjà déposé leurs vœux dans Parcoursup.

Selon elle, c'est aussi en partie grâce au travail d'information fourni par les enseignants : "On arrête pas d'envoyer des notifications aux parents et aux élèves sur notre espace numérique de travail, on prévient les familles sur les limites des dates ! On fait de l'information régulière même si on essaye de rendre les élèves de terminale plus autonomes."

Critiques de la Cour des Comptes

Selon le dernier rapport de la Cour des Comptes, 43 % des élèves ont suivi les conseils de leur professeur concernant leur affectation l'année dernière : c'est 10% de plus qu'en 2018. Pourtant, on l'a vu l'année dernière, certains élèves se sont retrouvés sans rien au dernier moment, notamment à cause du manque de places dans certaines facs. Dans ces cas là, pas de panique : 'C'est encore possible de s'inscrire au mois de septembre dans d'autres facultés"

Le rapport pointe aussi : un « manque d'ambition » sur l'orientation au lycée ou encore un risque d'un système universitaire à deux vitesses.

La phase de rattrapage de Parcoursup débute le jeudi 25 juin : les lycéens qui n'ont pas obtenu de proposition d'admission pourront encore formuler 10 vœux jusqu'au jeudi 10 septembre 2020. En cas de problème, si vous avez des difficultés avec la plateforme, un numéro vert (appel gratuit) géré par Parcoursup est mis à disposition : 0 800 400 070.