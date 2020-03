Côte-d'Or : les établissement scolaires se préparent à l'épidémie du coronavirus

De plus en plus d'écoles ferment leurs portes en France à cause du Coronavirus, une mesure de prévention pour éviter sa propagation. En Côte-d'Or, les établissements sont toujours ouverts ce jeudi 12 mars. Mais élèves et enseignants se préparent à l'épidémie.

De plus en plus d'écoles ferment leurs portes en France à cause du Coronavirus. Dans l’Hérault, le Haut-Rhin, l'Oise, ou encore en Corse-du-Sud : une mesure de prévention pour éviter la propagation du virus. En Côte-d'Or, les écoles sont toujours ouvertes, ce jeudi 12 mars. Mais les établissements se préparent à une épidémie et une éventuelle fermeture des établissements.

Des cours déposés sur la plateforme en ligne

L'Académie se prépare au cas où il faudrait fermer des établissements scolaires. Au collège Jean Rostand à Quetigny, les professeurs sont préparés à la transition. Des cours et des exercices seront déposés par les enseignants sur la plateforme numérique en ligne.

Romain Aubé est enseignant au collège, il n'est pas inquiet de devoir donner des cours via la plateforme : "On va pouvoir s'attarder plus particulièrement sur des cas individuels. On risque de se heurter à des élèves qui ne vont pas se connectés sur la plateforme, ou qui vont rencontrer des problèmes pour réaliser un exercice en particulier. L'élève ne sera pas noyé au milieu de la masse des élèves."

Un classe virtuelle entre les enseignants et les élèves

En plus de cette plateforme, si les écoles sont totalement fermées, le CNED, Centre national d'enseignement à distance, propose 4 semaines de cours, avec un programme adapté à chaque niveau scolaire. Des cours accessibles en ligne gratuitement pour les élèves et les enseignants.

Le CNED propose également un système de classe virtuelle. "Ceci permet d'avoir un lien en direct entre l'enseignant et les élèves de sa classe, précise Jacques Dubois, chargé de l'enseignement numérique au rectorat de Dijon. Ceci permet de maintenir le lien pédagogique, d'assurer un suivi, et de soutenir la motivation des élèves même à la maison."

Selon le rectorat, les programmes proposés par le CNED sont prêts à être utilisés. Les classes virtuelles en direct peuvent accueillir jusqu'à deux millions d'élèves, si toutes les écoles sont fermées, selon le rectorat.