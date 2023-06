Côte-d'Or : les parents d'élèves d'Aignay-le-Duc vont faire entendre leur surprise et leur colère

Dans le nord de la Côte -d'Or, les parents d'élèves d'Aignay-le-Duc sont décidés à se faire entendre.

Ce lundi 20 juin, ils vont se rassembler à 8H45 devant l'école, et y apposer des banderoles. Ils seront accompagnés de plusieurs maires du secteur, et du député LR Hubert Brigand.

Tous ont reçu un coup de massue. Ils viennent d'apprendre qu'une des deux classes de maternelle de cette école doit fermer à la rentrée prochaine. Conséquence, les tout-petits seront tous regroupés dans une même classe de 28 élèves.

C'est un coup dur pour cette école qui compte jusqu'à maintenant cinq classes et une centaine d'élèves.

"C'est surtout une décision totalement inattendue" assure Pascaline Bruey, une maman déléguée des parents d'élèves. "A l'issue de la carte scolaire arrêtée au printemps, il n'a pas été question de fermetures de classe chez nous. On ne comprend pas pourquoi cette annonce tombe à trois semaines des grandes vacances. Comme si on voulait nous piéger et ne pas nous laisser le temps de nous retourner".

Et dans le secteur du nord de la Côte-d'Or, Aignay le Duc n'est pas la seule à connaitre ces ajustements de dernière minute. L'école voisine de Saint Rémy doit perdre aussi une classe a la rentrée prochaine, ce qui scandalise Hubert Brigand, député de la 4° circonscription de Côte-d'Or.

On a l'impression d'entendre "Vous les campagnards, taisez-vous.."

"On a un sentiment d'injustice" précise Pascaline Bruey. "Il y a quelques années, on a déjà perdu l'école de Saint-Marc-sur-Seine pour favoriser les regroupements des élèves, et aujourd'hui on continue à remettre en cause l'avenir de nos enfants. Nous ne sommes pas en Zep, mais nous avons tout de même des familles et des élèves en difficulté. Il est facile de fermer une classe, et c'est toujours une vraie bataille pour obtenir une réouverture. On a le sentiment de toujours devoir se battre pour garder nos services publics, nos services de santé, et de ne pas être entendus par l'administration qui nous fait comprendre "vous les campagnards taisez-vous, vous n'avez pas votre mot à dire."

Parents et élus attendent des explications du Rectorat, dont la décision devrait être officialisée ce jeudi 22 juin. Ils espèrent faire reculer l'administration et font signer une pétition sur Internet .