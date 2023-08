Côte-d'Or: Les trésors du grenier de l'école de Bretenière

"Mais à quoi cela pouvait-il bien servir ?" Il y a parfois de curieuses choses dans les réserves de l'école de Bretenière, au sud-est de l'agglomération de Dijon. Cet établissement accueillera à la rentrée 49 enfants de 2 à 5 ans. Hélène Montaldi, la nouvelle directrice est déjà à pied d'œuvre pour préparer ses classes et ranger les locaux. En ouvrant le grenier de l'école, elle est tombée sur des réserves d'objets pédagogiques qui réveilleront sans doute des souvenirs pour certains d'entre vous.

ⓘ Publicité

Mais quel est donc cet objet ? L'avez-vous eu aussi en main à l'école ? On vous laisse réfléchir: la réponse est à la fin de cet article © Radio France - Philippine Oisel

La pédagogie par la télévision en 1993 © Radio France - Philippine Oisel

On suit Héléne Montaldi dans les reserves de l'école :

loading

Helene Montaldi compte réutiliser ces déguisements © Radio France - Philippine Oisel

"J'ai trouvé trois caisses énormes de costumes pour enfants qui sont faits à la main par je ne sais quelle super costumière qui a fait ça" souffle émue la jeune directrice. "On a aussi un costume de lion avec toute la gueule du lion. On va tout laver avec l'aide de la mairie. Ensuite, je pense qu'ils seront dans des classes pour faire des coins déguisements pour les enfants. J'ai retrouvé aussi des histoires-diapos. Je ne connaissais pas le principe. Je pense qu'on peut passer des diapos en lisant l'histoire. Je ne pense pas l'utilise, je ne pense pas que les enfants aujourd'hui s savent ce que c'est qu'une diapositive" glisse-t-elle avec un sourire.

Les petites éponges dans les boîtes de couleur

"Puis après il y a des choses qu'on n'utilise plus du tout. En fait, on avait tous cela à l'école et je pense qu'on ne l'a pas vue depuis depuis 20 ans. Ce sont des petites éponges pour l'ardoise dans des petites boites transparentes de toutes les couleurs. A chaque fois que quelqu'un voit ça, c'est la même réaction de surprise et de nostalgie. Je n'arrive pas à les jeter parce que et en même temps, ça ne sert plus à rien, mais ça rappelle trop de choses."

Un registre d'appel © Radio France - Philippine Oisel

Rien ne sera jeté © Radio France - Philippine Oisel

"J'ai hâte que ce soit la rentrée"

"J'ai hâte que ce soit la rentrée" confie Hélène Montaldi. "C'est exactement ce que je voulais. Une école de campagne dans un village pas trop loin de Dijon, avec une ambiance de village. "J'aime le contact avec les familles. Le fait que ce soit dans une petite école me permet de garder ma classe quasiment à temps plein puisque j'aurai douze jours de décharge par an dans l'année. Puis, en même temps, toute la partie administrative et le contact avec les familles, c'est vraiment ça qui me plaît."

Et le drôle d'objet est...

Au fait, avez-vous retrouvé à quel est le drôle d'objet en tête de cet article ? Après recherches sur internet, nous l'avons identifié comme un "mini-ordinateur mécanique educatif". Mais on ne saura pas vous dire comment l'on s'en servait.