Côte-d'Or : à Dijon, plus de masque à l'école, mais les parents d'élèves et les professeurs restent prudents

Dans les écoles, il n'est plus obligatoire de mettre son masque depuis le 14 mars. Pourtant, dans le département de la Côte-d'Or, les contaminations au Covid-19 augmentent de nouveau ces derniers jours. Dans les écoles, collèges et lycées de l'académie de Dijon, 669 élèves ont été infectés selon le bilan du rectorat publié le 25 mars. C'est quasiment deux fois plus que les précédents chiffres, qui faisaient état de 388 enfants touchés par la maladie. Pour le moment, les règles ne changent pas dans les salles de classe. Chacun peut donc porter le masque s'il le souhaite. À Dijon (Côte-d'Or), certains parents d'élèves restent tout de même sur leurs gardes.

Protéger les autres membres de la famille avant tout

Devant l'école élémentaire Joséphine-Baker de Dijon, Audrey attend avec ses enfants. Elle a 41 ans et l'un d'entre eux est scolarisé dans cet établissement. Pour cette assistante maternelle, le choix est clair quand il s'agit du masque pour ses enfants, en classe. "J'ai appris à mes enfants à toujours garder le masque, car il n'y a pas qu'eux. Nous avons notamment dans la famille des personnes diabétiques et fragiles face au Coronavirus", explique la mère de famille.

Ce n'est pas la seule raison qui l'a aidé à adopter cette décision. L'un de ses enfants a déjà contracté le coronavirus. Depuis, la situation est compliquée pour la famille : "Mon fils de 10 ans a eu le Covid et il doit encore passer des examens pour les poumons. Il risque de garder des séquelles".

Profiter de cette période sans masque

Un peu plus loin, Flora s'oppose catégoriquement au masque. Elle est mère de deux enfants de 7 et 8 ans, dont l'un a déjà contracté le Covid-19 en février 2020. La mère de famille de 39 ans a des idées bien ancrées sur le masque. "Je ne leur demande plus de le porter en classe. C'est un obstacle pour la compréhension, l'apprentissage. On a enfin la liberté de pouvoir ne plus le porter donc autant en profiter", explique-t-elle. Mis à part une évolution du protocole dans les établissements scolaires, elle ne compte pas revenir sur son choix.

La prudence chez les professeurs

L'établissement compte plus d'une dizaine de professeurs. Quelques-uns portent de nouveau le masque. "Nous sommes trois à garder le masque au sein de l'école. Deux le portent en permanence, et moi je le porte en fonction des moments", dit Anais Fourneret, institutrice dans cette école. Elle n'a jamais vraiment abandonné ce geste-barrière, même depuis l'assouplissement des règles.

"Chaque fois que je me déplace ou que je suis plus proche de mes élèves, je remets mon masque", décrit la professeur des écoles de 40 ans. Pour elle, si la situation se dégrade, il n'y aura pas de question à se poser : "Si durant la semaine à venir, les règles changent, je garderai le masque en tout temps".

L'académie compte 267.918 élèves dans les écoles, collèges et lycées. Dans l'ensemble des départements de Bourgogne (Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne), 1.996 enfants ont été touchés par le Covid-19, entre le 17 et le 24 mars dernier.