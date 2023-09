Côte-d'Or : pas d'élèves sans enseignants pour cette rentrée

Il n'y aura pas de classes sans enseignants pour cette rentrée scolaire dans toute l'académie de Dijon (soit les départements de Côte-d'Or, Yonne, Saône-et-Loire et Nièvre). C'est un soulagement pour le Rectorat qui a réussi son pari du recrutement.

"La profession attire de nouveau" se félicite Caroline Vayrou, secrétaire générale de l'académie. "Au 1er juin dernier nous avons recruté 90 nouveaux professeurs contractuels. Ils ont été mis en immersion dans des classes avant les grandes vacances et ont été formés durant les deux mois d'été. Ils n'arrivent donc pas démunis pour cette rentrée. Tous ceux qui débutent sont placés dans les conditions les plus faciles et favorables possibles en termes d'effectifs par classe."

Ce lundi 4 septembre dans l'académie de Dijon, 8.782 enseignants font leur rentrée en premier degré (école primaire et maternelle), 10.920 dans le second degré (collège et lycées).

"On compte 102 contractuels dans le premier degré, soit 1,3% des enseignants, et 405 dans le second degré, soit 4,5% des professeurs" note Caroline Vayrou. La crise de vocations que l'on a connu après le Covid semble s'effacer.

Pas plus de 24 élèves dans les principales sections d'apprentissage

Ce lundi 4 septembre, 44.867 élèves font leur rentrée en école primaire en Côte-d'Or (public et privé) et 43.172 adolescents prennent le chemin du collège ou du lycée (Public et privé)

Pour l'année 2022-2023, on comptait en moyenne 24,9 élèves par classe au collège en Côte-d'Or, 30 au lycée, 17,5 en lycée professionnel et 21,4 par classe en école primaire.

Les moyennes de cette nouvelle rentrée ne sont pas encore établies, mais l'Académie promet que les classes seront plafonnées à 24 élèves maximum en Grande Section de maternelle, CP, CE1, qui sont des classes d'apprentissage prioritaires.