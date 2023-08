Côte-d'Or : plus de 17 millions d'euros investis dans les collèges par le département durant l'été

Chaque année, le Conseil Départemental de la Côte-d'Or profite des vacances estivales pour effectuer des travaux de rénovation dans les collèges, période la plus propice pour ne pas perturber le bon déroulement des cours. Entre les mises en conformité, l'extension de bâtiments, les rénovations des salles de classe, des locaux administratifs et des lieux de restauration, le rafraîchissement des façades et des peintures, c’est un budget global de 14,6 M€ qui est consacré à ces différents chantiers.

Quels sont les principaux chantiers réalisés cet été 2023 dans les collèges de Côte-d'Or ?

Dans cette liste impressionnante, c'est le collège Gaston Roupnel de Dijon où les investissements sont les plus importants cet été. Une enveloppe de 320.000 euros est consacrée à la réfection de l’étanchéité de la toiture-terrasse des bâtiments de la demi-pension et des vestiaires d'Education Physique et Sportive.

En deuxième position, avec un investissement de 310.000 euros, on trouve le collège Fontaine des Ducs à Châtillon-sur-Seine. Le département finance la construction d'une nouvelle chaufferie. Le collège Henri Dunant de Dijon bénéficie, lui, d'une réaménagement des locaux de la vie scolaire et du CDI à hauteur de 61.200 euros. Quant aux collégiens du Pouilly-en-Auxois, ils découvriront un préau agrandi dans la cour de leur établissement. Les travaux ont coûté 60.000 euros.

Des travaux également dans une trentaine d'autres collèges de Côte-d'Or

Dans 32 autres collèges du département, des interventions diverses ont été menées dans le cadre du marché global de performance énergétique comme la pause de têtes thermodynamiques, des comptages ou encore l'optimisation des eaux chaudes pour les sanitaires. Tous ces chantiers additionnés représentent un investissement d'1.365.070 €.

Plus de deux millions d'euros investis dans de nouveaux équipements

Au-delà de la gestion et de la maintenance des bâtiments, le Conseil Départemental participe également à l’équipement des salles de classe que ce soit en matière d'équipement dit "classique", de mobilier scolaire et administratif, de matériel de restauration, d'équipement des CDI, de matériel technique d’entretien et de maintenance, l’équipement lié aux technologies de l’information et de la communication (ordinateurs, tableaux blancs interactifs, mallettes mobiles de langues, tablettes, vidéoprojecteurs..). Concernant ces équipements, le Conseil départemental a consacré une enveloppe globale de 2,5 M€ :

 900 000 € pour l’acquisition d’ordinateurs destinés aux salles pédagogiques, vidéoprojecteurs, tablettes numériques…  1 000 000 € pour les équipements techniques, notamment des cuisines

 600 000 € pour les matériels et mobiliers des salles destinées à l’enseignement et à l’administration.

Les autres grands chantiers

En parallèle, le département poursuit sept grandes opérations :

 la restructuration du bâtiment administratif du collège de Pouilly-en-Auxois pour un montant total de 1 M€ (travaux achevés pour la rentrée)

 la réfection des façades et des menuiseries des bâtiments du collège Les Lentillères à Dijon pour un montant total de 1,97 M€ (travaux en voie d’achèvement)

 la reconstruction du collège de Longvic pour un montant total de 24 M€ (travaux finalisés dans les prochaines semaines)

 la reconstruction et la restructuration des demi-pensions des collèges d’Arnay-le-Duc (études en cours), Genlis (travaux en cours) et Marsannay-la-Côte (études en cours) pour un montant global de 8,4 M€

 la création d’un internat d’excellence au collège de Montbard pour un montant total de 1,5 M€ (études en cours).

Trois collèges font également l’objet de la poursuite de travaux de mise en accessibilité sur 2023 :

 collège Claude Guyot à Arnay-le-Duc (350 000 €)

 collège Les Lentillères à Dijon (835 000 €)

 collège Marcel Aymé à Marsannay-la-Côte (445 000 €)