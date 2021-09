Les élèves du secondaire en Côte-d'Or vont pouvoir se faire vacciner devant leur établissement à partir de ce vendredi 3 septembre. La fin de cette opération est prévue pour le 23 octobre et le début des vacances de la Toussaint.

Côte-d'Or : un vaccinobus va s'arrêter devant les collèges et lycées du département jusqu'au 23 octobre

Un vaccinobus va commencer une tournée devant des collèges et lycées du département à partir de ce vendredi 3 septembre 2021. Quatre arrêts sont déjà prévus : le 3 septembre devant le collège Pasteur de Montbard, le 6 septembre devant le collège Marcelle-Pardé et le lycée Le Castel à Dijon, et enfin le 9 septembre devant le collège Claude-Guyot d'Arnay-le-Duc. Cette opération devrait se terminer le 23 octobre prochain, soit pour le début des vacances de la Toussaint précise l'académie de Dijon.

"C'est la vaccination qui vient aux élèves" espère le rectorat de l'académie de Dijon.

Objectif de cette campagne : faire venir la vaccination aux élèves. Ca veut dire que dès le 2 septembre, une formulaire d'autorisation à la vaccination va être envoyé aux parents avec un délai de réponse sous huit jours. Pour l'instant, près de 20% des moins de 19 ans sont complètement vaccinés en Côte-d'Or, soit juste au-dessus de la moyenne nationale à 18,3%, selon le ministère de la Santé.