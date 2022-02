Côte-d'Or : Une école mise en vente sur Leboncoin !

Une école mise en vente sur Leboncoin ! C'est l'école de Pluvet en Côte-d'Or. Une vente symbolique que l'on doit aux parents d'élèves et aux élus. Tous se disent "très inquiets" au sujet de la possible fermeture d'une classe. L'école de Pluvet fait partie du rassemblement pédagogique intercommunal Soirans-Pluvet-Tréclun qui comprend quatre classes au total du CP au CM2, 72 enfants en tout.

Mais selon les prévisions de l'administration ils devraient être un de moins en septembre 2022 d'où ce projet de fermeture. Frédéric Collet, directeur du RPI de Soirans-Pluvet-Tréclun. "Cela nous fait un petit peu mal de perdre une classe pour un élève en moins alors que les effectifs qui avaient beaucoup baissés sont en train de se stabiliser" peste t-il.

Un rassemblement de parents d'élèves et d'élus a eu lieu ce lundi soir devant l'école pour protester contre la probable fermeture d'une classe du RPI à Pluvet en Côte-d'Or -

Surtout qu'en tombant à trois classes "cela va modifier totalement la structure de l'école" dit encore le directeur. Selon qui cela "obligerait à mettre en place des cours doubles et la plupart du temps un cours triple : CP, CE1, CM1". Or, Frédéric Collet ne croit pas au mythe de la petite école idyllique comme on peut la voir dans le célèbre documentaire "Être et avoir" qui dépeignait en 2002 le quotidien de treize élèves d'une école primaire d'un petit village auvergnat et de leur enseignant Georges Lopez.

"Dans la réalité le cours triple impose à l'enseignant de se partager en trois donc cela signifie que les élèves les plus fragiles perdent un temps fou et de fait beaucoup de soutien". Ce mardi une réunion très importante, une Commission Administrative Paritaire Départementale (CAPD), est prévue entre la direction académique et les syndicats. C'est là que tout doit se jouer pour la petite école de Pluvet et sa classe menacée dit encore l'enseignant.

Ce lundi soir après l'école les parents d'élèves et les maires des trois communes se sont regroupés pour manifester leur colère et leur incompréhension. Il s'agissait aussi de tenter de "faire ouvrir les yeux à l'administration" explique Jérémie Demay, papa d'un petit Maxence élève de CE2 à Pluvet et membre du conseil d'école. Pour la petite histoire la mairie a reçu une offre en ligne pour son école en vente sur Leboncoin, bien sûr elle n'a pas donné suite.

