Le syndicat SNPDEN-UNSA de Dijon dévoile ce lundi une enquête nationale réalisée auprès de 4.400 personnels de direction représentant un tiers des 13.400 proviseurs, principaux et adjoints des collèges et lycées publics de France. Le constat est "alarmant" déplore le syndicat en Côte-d'Or.

Côte-d'Or : une enquête nationale révèle le mal-être des personnels de direction des collèges et lycées

"90% des personnels de direction déplorent une dégradation récente de leurs conditions de travail sur les dernières années" et ce n'est " pas uniquement lié à la crise sanitaire" explique le SNPDEN-UNSA de Dijon qui détaille une enquête nationale. Le syndicat se fait le porte-parole des 4.400 personnels de direction qui ont répondu de manière anonyme à l'enquête nationale diligentée par Georges Fotinos.

Ce syndicat qui pèse à lui seul plus de la moitié des 13.400 personnels concernés a confié cette étude à cet ancien inspecteur général de l'Education nationale et ancien chargé d’inspection au ministère. Une enquête co-réalisée avec José Mario Horenstein, médecin psychiatre et dont les premiers résultats ont été publiés début juin 2021.

Les 'perdir' comme ils sont appelés dans l'Éducation nationale pour 'personnel de direction' se disent éprouvés par un an et demi de crise sanitaire qui n'aurait fait qu'accroître des difficultés plus anciennes explique Georges Fotinos. Intitulée "Les personnels de direction à bout de souffle, en demande d'avenirs" son enquête est ponctuée de données chiffrées.

Du mal-être et des pensées suicidaires pour certains

Selon elle 84% des personnels de direction se sentiraient "dans l'incapacité d'assumer correctement toutes leurs missions". Leurs conditions d'exercice auraient des incidences sur la santé pour "82% des personnels de direction" qui "déclarent des troubles du sommeil et un stress perçu comme fréquent". Par ailleurs 56% des répondants "déclarent avoir parfois, régulièrement ou fréquemment une mauvaise opinion de soi" et 12,6% avoir "parfois, régulièrement ou fréquemment des pensées suicidaires".

Le syndicat dit alerter depuis plusieurs années "avec loyauté notre hiérarchie sur la dégradation continue de nos conditions d'exercice et de notre qualité de vie au travail" mais "malgré une écoute bienveillante et une volonté affichée de dialogue", poursuit le SNPDEN-UNSA, "notre hiérarchie ne remédie pas aux nombreuses difficultés que nous rencontrons au quotidien", il demande une réaction "urgente" du ministère.

"Des échanges constructifs mais jamais aucune solution"

Dans l'académie de Dijon on compte 375 personnels de direction. Des personnels qui ont rencontré Nathalie Albert-Moretti la rectrice de l’académie de Dijon ce lundi. “Nous avons des échanges constructifs et plutôt bienveillants mais jamais aucune solution" déplore Jérôme Naime secrétaire académique du SNPDEN-UNSA.

Le rectorat réagit

De son côté le rectorat réagit au mal-être des personnels de direction et explique que "l’amélioration des conditions de travail de l’ensemble des personnels de l’académie est une préoccupation quotidienne pour notre académie. La 'maison Éducation nationale' a su faire face à la crise sanitaire, à la continuité pédagogique et administrative des écoles et des établissements scolaires". La crise sanitaire "n’a pas empêché la mise en place de réformes d’envergure, avec pour objectifs le maintien de la qualité du service, la réussite de nos élèves".

Le rectorat qui parle lui aussi "d’un dialogue constructif" met en avant les engagements du Grenelle de l’éducation et signale notamment que "l’indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats des personnels de direction a été revalorisée pour un coût de 7,6 millions d’euros en 2021".

