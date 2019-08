À Brix dans le Cotentin, le bio et le local seront désormais au menu de la cantine scolaire

Une grande nouveauté attend élèves et enseignants de l’école de Brix, au sud de Cherbourg-en-Cotentin à la rentrée 2019 : des fruits et surtout des légumes bio et locaux à la cantine.

Brix, France

La cour de l’école de Brix, près de Cherbourg-en-Cotentin est encore bien vide ce mercredi 28 août 2019. Mais depuis quelques semaines déjà, certains planchent sur la rentrée et dans cinq jours, lorsque les 180 élèves de maternelle et de primaire arriveront, ils découvriront quelques changements. Parmi eux, il y a le menu de la cantine, tourné vers le bio et les circuits courts.

Des repas préparés sur place

Depuis toujours, la municipalité fait confiance non pas à un prestataire pour préparer les repas de la cantine, mais à des cuisiniers présents sur place.

« La cantine de Brix a toujours fonctionné de cette manière, raconte le maire, Pascal Lebruman. Elle existe depuis près de 50 ans car Brix a toujours accueilli des enfants qui venaient de loin, parfois à pieds donc il était nécessaire d’avoir un lieu où manger. » Et pour la commune, avoir des cuisiniers signifiait des repas de qualité. Alors iln’a jamais été question de faire autrement.

Proposer aux enfants les meilleurs repas possibles. »

En plus de cette spécificité, la commune a décidé, comme de plus en plus de municipalités, de privilégier les produits bio et locaux. Les années précédentes, « la viande et le poisson venaient déjà de producteurs locaux car on a à cœur de proposer aux enfants les meilleurs repas possibles », rappelle Pascal Lebruman.

Mais cette année, la mairie souhaite aller encore plus loin en faisant appel à une coopérative, Inter bio Normandie. « Je pense que c’est intéressant culturellement pour les enfants de découvrir des produits ‘vrais’, souligne le maire. Ça peut aussi éviter le gaspillage et aider à prendre l’habitude de se détourner des circuits habituels un peu ’McDonalisés’. » Et puis cela contribuera à faire vivre les agriculteurs locaux.

Toute l’école va apprendre

Chacun va devoir prendre ses marques, à commencer par les deux cuisinières de la cantine qui vont devoir adapter le menu en fonction des légumes disponibles : « Si les choux-fleurs ne sont pas arrivés à maturité telle semaine, il faudra trouver un autre produit pour les remplacer. » Le maire compte aussi sur l’équipe éducative pour travailler sur ces notions avec les enfants.

Ce changement ne fait pas augmenter le prix du repas pour les parents (5,15 €) assure le maire, « parce que le bio n’est pas si cher que cela ». Seule la commune aura un surcoût de 20 centimes par enfant et par repas.

Pour cette première année, les repas ne seront pas 100 % bio et locaux mais le maire et ses équipes comptent continuer à développer ce projet dans les années qui viennent.