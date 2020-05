Côtes-d'Armor : à Bourseul, la mère de deux élèves positive au Covid-19, l'école fermée lundi et mardi

A Bourseul, à l'ouest de Dinan dans les Côtes d'Armor, l'école sera fermé provisoirement lundi et mardi. La mère de deux enfants travaille à l'abattoir de Kermené, elle a été testée positive au Covid-19 mercredi dernier. Ses enfants se sont rendus à l'école jeudi et vendredi.

Par mesure de précaution, le maire de la commune Philippe Dauly a donc décidé de fermer l'établissement provisoirement : "On a su assez tard mercredi que cette maman avait été testée positive au Covid-19. Jeudi, on s'est contactés avec mes adjoints et le directeur de l'école, on s'est vus vendredi. On a appris que les enfants devait être testés lundi, mais en l'absence de résultats de test j'ai décidé de fermer l'école deux jours. Les enfants étaient présents à l'école jeudi et vendredi alors qu'il y avait 45 à 50 autres enfants présents ces deux jours là, et on ne sait pas si la maman était positive depuis un jour, deux jours ou cinq jours..."

Les tests sur les enfants pourraient même être réalisés dès ce samedi après-midi, avec des résultats possiblement connus demain dimanche. Si ces tests sont négatifs le maire prévoit une réouverture pour mardi. S'ils sont positifs, alors il faudra tester l'ensemble des enfants et des personnels de l'école de Bourseul, et la réouverture devra attendre.