Côtes d'Armor - À Tréveneuc, l'école ne rouvrira pas après les vacances

À Tréveneuc dans les Côtes d’Armor, le début des vacances scolaires a un goût amer. La seule école de la commune ferme définitivement ce vendredi. Le combat des parents et des élus n’a pas suffi pour la sauver.

Tréveneuc, France

Les sentiments se mélangent ce vendredi matin quelques heures avant la fermeture définitive de l'école Saint-Jean de Tréveneuc, seule école de la commune. Entre tristesse et colère.

"Il y a de l'émotion, Adèle aimait beaucoup son école", explique Amélie, la maman d’une élève en CP. "Elle avait 2 ans quand elle est arrivée ici, on était tellement content de son évolution, on aurait aimé scolariser son petit frère ici aussi. On a toujours gardé un petit espoir."

Malgré la forte mobilisation des parents et des élus, la direction diocésaine n'a pas changer d'avis et justifie la fermeture par des effectifs insuffisants. "L'école de Tréveneuc n'intéressait pas les grosses têtes pensantes de l'enseignement catholique qui prêchent le bonheur mais qui, au fond, ne l'applique pas", déplore Christine. Cette maman se dit aussi "écœurée" par l'attitude de "l'évêque qui a fui ses responsabilités en se cachant derrière la directrice de l'enseignement catholique qui n'est pas mieux".

L'évêque n'a pas d'enfants, il ne peut pas comprendre mais dans ce cas, il n'a pas sa place là où il est, ironise Christine

Pour Maïna, Atsem à l'école Saint-Jean, "une école, c'est vivant, c'est un sentiment de tristesse énorme de se dire que les bâtiments vont être vides, qu'il n'y aura plus d'enfants à traverser la commune". "Et ça va être très dur de dire au revoir à tout le monde et de fermer les portes..."

La première école de Tréveneuc avait ouvert en 1874.