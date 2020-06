Coulaines : la mairie espère accueillir plus d'enfants à l'école grâce à un nouveau service de garde

Accueillir plus d'enfants à l'école, tous les jours de la semaine, c'est le but du dispositif 2S2C :"Santé, sport, culture, civisme". La ville de Coulaines (Sarthe) vient de le mettre en place ce lundi 8 juin et propose en alternance avec les cours, des activités encadrées par des animateurs.

L'école avec un emploi du temps en forme de gruyère, c'est fini à Coulaines (Sarthe). Près d'un mois après le début du déconfinement, il y a désormais deux groupes qui alternent dans les trois établissements de la ville. Quand les enfants n'ont pas classe avec leur enseignant en raison des restrictions sanitaires (des groupes de 15 élèves maximum par classe), ils peuvent participer à des activités encadrées par des animateurs de la ville. Et pour cause, la commune vient de mettre en place ce lundi 8 juin le dispositif "Santé, sport, culture, civisme" (2S2C), un partenariat entre l'Education nationale et les municipalités pour accueillir plus d'enfants à l'école et assurer une continuité pédagogique sur toute la semaine. Ce dispositif est gratuit et non obligatoire.

Des activités variées encadrées par les animateurs de la ville

Dans une salle de l'école George Braque, ils sont 9 enfants, de la grande section de maternelles au CM2. Ils jouent à se raconter des histoires, assis en ronde avec leurs animateurs. "Je suis là parce que mes parents travaillent. Maintenant, je peux aller tous les jours à l'école. Certains jours, dans ma classe et d'autres jours, pour les activités. Même si je ne suis pas avec mes copines, j'aime bien cette organisation. J'en avais marre de rester à la maison, je commençais à m'ennuyer", sourit la petite Lucie, 10 ans qui devait se contenter de deux jours d'école par semaine avant ce dispositif.

Seuls les enfants scolarisés sont autorisés à prendre part au dispositif 2S2C. "L'objectif premier, c'est le retour à l'école", rappelle Vanessa Henriques de Castro, responsable du service éducation de la ville de Coulaines. Ici pas de devoirs, ni cours à proprement parler : travaux manuels, sport, jardinage, spectacles, la palette d'activités est large pourvu qu'on respecte les gestes barrières. "Pour la peinture par exemple, au lieu d'utiliser des pinceaux que les enfants n'ont pas le droit de se prêter et qu'il faut nettoyer systématiquement un par un, on autorise les enfants à peindre avec leur corps, les doigts, les mains, les poignets. C'est ludique et on est sûr qu'ils se laveront les mains", s'amuse derrière son masque, l'animatrice Coraline Mondher.

Inciter les parents à mettre leurs enfants à l'école

A Coulaines, l'objectif du dispositif 2S2C est aussi d'inciter les parents à envoyer leurs enfants à l'école. Depuis le déconfinement, les taux de scolarisation restent faibles sur la commune, entre 20 et 40% en fonction des établissements, soit largement en dessous de la capacité d'accueil des écoles. "Ce dispositif va apporter de la clarté", estime le maire PS, Christophe Rouillon. "Maintenant, c'est simple, les parents ont la possibilité de déposer leur enfant école du lundi au vendredi (mercredi inclus). Les enfants sont en sécurité dans nos établissements. Le vrai risque ce n'est plus le coronavirus, mais l'échec scolaire, la désocialisation des enfants", prévient l'élu.

Le dispositif sera élargi la semaine prochaine à Coulaines aux petites et moyennes section de maternelles. Dans l'agglomération mancelle, le 2S2C a également été mis en place dans deux centres de loisirs de la ville du Mans.