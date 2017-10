Coup d'envoi de la compétition aux Worldskills d'Abu Dhabi : le Grand Est sur les chapeaux de roues

Les compétiteurs des Worldskills, les Olympiades mondiales des métiers, sont entrés dans le vif du sujet à Abu Dhabi, aux Emirats arabes unis. Paysagistes, mécatroniciens, ébéniste, menuisier ou couturier : dix candidats du Grand Est ont déballé leurs outils pour se frotter à l'élite mondiale.

C’est une ruche gigantesque qui bourdonne, qui rugit ou qui bruisse, selon les disciplines. Dehors, une chaleur humide, presque étouffante. A l’intérieur, chacun des halls ultra-climatisés donne l’impression d’entrer dans un frigo. Mais les compétiteurs des Olympiades mondiales des métiers sont au-dessus de tout ça. Dix candidats représentent le Grand Est aux Worldskills 2017 à Abu Dhabi, capitale des Emirats arabes unis, jusqu'au 19 octobre, au sein d'une délégation française de 39 compétiteurs.

Romain Kauffmann, un ébéniste de 21 ans de Niederhaslach (Bas-Rhin) est en train de réaliser une petite commode, il vient de boucler sa première journée de compétition et il est plutôt content de lui.

Romain Kauffmann en pleine fabrication de commode - Jean-Luc Stadler / Région Grand Est

Dans l'ensemble, le travail est propre, on verra comment ça va se passer dans les prochains jours." - Romain Kauffmann, ébéniste-compétiteur

Dans le hall voisin, l’atmosphère est plus feutrée. Le couturier strasbourgeois Kerim Ibis a le sourire, il a dessiné, piqué et commencé à coudre une robe, il est content de sa première journée, malgré le stress du début et la pression, car en représentant la France, pays de haute couture, il sait qu’il est attendu au tournant.

Kerim Ibis à l'assaut d'une robe de haute-couture - Jean-Luc Stadler / Région Grand Est

On attend beaucoup la France, c'est très bien, après c'est une petite pression, un petit challenge. Le candidat canadien est venu vers moi et m'a dit "je me méfie de toi." - Kerim Ibis, couturier compétiteur

Les enfants sont nombreux à venir voir les compétitions - Jean-Luc Stadler / Région Grand Est

L'un des nombreux halls où se disputent les Worldskills © Radio France - Olivier Vogel

La compétition se poursuit jusqu'à mercredi. Les résultats ne seront dévoilés qu'à la soirée clôture, jeudi. Quelque 1.300 candidats représentent 59 délégations du monde entier.