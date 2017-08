Coup de chaud sur le transport scolaire dans le Pays de Montbéliard

La Compagnie de Transport du Pays de Montbéliard qui a changé d’opérateur début juillet a dû réaménager son service scolaire pour intégrer les 43 nouvelles communes de l’agglomération. La mise en service du nouveau réseau lundi sera l'objet de toutes les attentions.

La rentrée sera fébrile ce lundi sur les places des 43 communes qui rejoignent le périmètre de la nouvelle agglomération de Montbéliard. Un nouvel opérateur, Moventis, a pris les rennes de la CTPM, la Compagnie de Transport du Pays de Montbéliard, au début de l'été, dans une agglomération en pleine mutation. Forcément, il a fallu faire au plus vite pour réécrire le réseau. Forcément, il y aura quelques réglages à opérer au courant de cette semaine de rentrée. La CTPM a déjà tenu compte de quelques remarques émises par les familles qui étaient invitées à s'exprimer lors de permanences dans les villages.

Lundi, jour de la rentrée, des personnels CTPM en gilets rouges seront positionnés dans les points de transbordement de ce transport scolaire en milieu rural dans quatre communes clefs : Pont-de-Roide, Hérimoncourt, Colombier-Fontaine et Voujeaucourt. La page Facebook "CTPM Pays de Montbéliard" est également à la disposition des familles. Un opérateur répondra aux questions en temps réel tout au long de cette première semaine de rentrée. Quatre compagnies sous traitantes ont été retenues pour ce secteur rural : Cars Mouchet, ADJ Voyages, Mont Jura et Autocars Maron.

En milieu urbain, l’objectif a été de rationaliser au mieux les lignes pour éviter les pertes de temps et les doublons. Ainsi, en agglomération, lorsque cela est possible, la CTPM évite d’envoyer un bus scolaire vers les collèges ou lycées qui sont déjà desservis par des lignes régulières. Au total, 14 collèges et 6 lycées bénéficient de ce service scolaire dans le Pays de Montbéliard. "Si on regarde autour de nous, en Suisse, en Allemagne, en Espagne, lorsqu'il y des lignes régulières, les élèves les utilisent. Il n'y a pas de service scolaire crée spécifiquement en milieu urbain", déclare Grégory Carmona, directeur général de Moventis Pays de Montbéliard.

Guichet CTPM bondé en cette veille de rentrée en gare de Montbéliard © Radio France - Christophe BECK

Parmi les nouveautés : une fiche horaire pour chaque établissement a été éditée, ainsi qu’une fiche horaire pour chaque ligne urbaine. A noter que la gratuité du transport scolaire reste de mise pour tous les élèves du Pays de Montbéliard, à raison d'un aller retour par jour en semaine pendant le temps scolaire et aux horaires des établissements..