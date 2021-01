Coup de gueule à l'Université d'Orléans : des amphis sans chauffage pour les examens !

Lucile Mollet est enseignante en biologie moléculaire à la faculté de sciences de l'Université d'Orléans, et présidente de l'association OSEM (Orléans soutient les étudiants du monde, à l'origine de distributions de colis alimentaires sur le campus, pendant le confinement). Elle était également candidate sur une des listes en lice aux élections universitaires de l'automne dernier, la liste conduite par Karin Fischer.

Depuis la rentrée, ce lundi 4 janvier, Lucile Mollet surveille des examens partiels, notamment dans le cadre de la PACES, la première année commune aux études de santé. Et depuis ce lundi, à chaque examen, elle sort son thermomètre : il fait 12 degrés, pas plus, dans les amphithéâtres de la faculté de sciences. Plus de 500 étudiants seraient concernés.

Des examens d'études de santé particulièrement difficiles

Une situation que Lucile Mollet et ses collègues trouvent scandaleuse, et qu'elle a décidé de dénoncer. "C'est scandaleux. On parle de la précarité étudiante, de la fragilité psychique des étudiants, et on les fait composer dans ces conditions ! On sait que les examens en études de santé sont difficiles, qu'ils ont dû suivre les cours à distance. Comment peuvent-ils réfléchir à 12 degrés ?"

L'incident intervient dans un moment particulier, car l'Université d'Orléans n'a toujours pas de président, le conseil d'administration a échoué par trois fois à élire un des candidats issu des élections de l'automne dernier. Un administrateur provisoire a été nommé début janvier.

Incident réglé selon l'administrateur provisoire

Informé de la situation par France Bleu Orléans, Alain Sarfati a confirmé l'absence de chauffage dans les amphithéâtres de la faculté des Sciences. En raison d'un contrat de maintenance dont le renouvellement n'a pas été suffisamment anticipé.

L'entreprise a accepté d'intervenir en urgence, malgré tout, affirme-t-il, et le chauffage revient dès ce jeudi 7 janvier, alors que de nouveaux examens doivent se dérouler.