Dans le cadre du programme Coup de pouce clé, 50 enfants, leurs parents et des enseignants ont signé un contrat. Une initiative de la ville d'Auxerre. Le but de l'opération : aider les élèves de CP qui présentent des difficultés dans l'apprentissage de la lecture.

auxerre

Trois fois par semaine dans les écoles élémentaires d'Auxerre qui bénéficient du programme Coup de pouce clé , les enfants restent 1h30 de plus à l'école. Par ateliers de 5 enfants, ils profitent d'une aide personnalisée. La séance débutent toujours par un goûter. Les enfants discutent avec leur professeur ou leur animatrice, de la journée passée à l'école. Ensuite place aux devoirs.

On fait en sorte que les enfants se sentent valorisés , qu'ils prennent confiance en eux

Sophie Martin, professeure à l'école des Rosoirs à Auxerre fait lire les enfants et n'oublie pas de les féliciter. « Le but c'est que des enfants qui n'ont pas confiance en eux dans l'apprentissage de la lecture prennent plaisir à réussir, et à être valorisé dans leur travail. On fait en sorte justement qu'ils prennent confiance en eux et qu'ils se rendent compte qu'ils sont tous capables d'apprendre à lire. »

Les jeux toujours. Avec une lettre, on devine des mots et on aligne les croix sur le tableau. © Radio France - Damien Robine

Et pour apprendre à lire, c'est aussi bien de le faire en s'amusant. Jouer à la marchande par exemple, avec une petite étiquette où est inscrit le nom du fruit ou du légume à acheter. « Ce sont des activités très courtes, très adaptées pour des enfants qui ont des problèmes d'attention. Et ils se sentent tellement en réussite, qu'une fois en classe, ils raccrochent sur des activités où ils se sentaient un peu perdus auparavant. »

Coup de pouce clé, un dispositif pour faire aimer la lecture aux petits auxerrois. Le reportage de Damien Robine Copier

Ça permet de faire la transition entre maternelle et CP. C'est un grand cap à passer pour les enfants

Et les parents ne peuvent que constater l’efficacité de ses séances. Comme Lindrina la maman de la petite Julia. « Moi je pense que c'est un bon soutien pour les enfants. C'est une bonne manière de leur faire accepter l'école quand il y a des difficultés de transition de la maternelle au CP, parce que c'est un grand cap pour les tout petits. Et puis ça a un avantage , les devoirs sont faits dans le cadre de ces séances, donc ce n'est pas une charge supplémentaire à faire en rentrant. C'est appréciable pour les enfants."

La séance se termine avec la lecture d'une belle histoire © Radio France - Damien Robine

Ce dispositif , Coup de pouce clé, est proposé aux enfants scolarisés à Auxerre dans les écoles élémentaires Pierre et Marie Curie, Renoir, des Rosoirs, Courbet , Rive-droite et Saint-Siméon . Il court jusqu'au mois de juin prochain.

Ariane Noyon, responsable de la réussite éducative à Auxerre explique les objectifs de Coup de pouce clé Copier