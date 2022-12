Coupures d'électricité dans les écoles : les parents prévenus au plus tard la veille à 17h

Les écoles, collèges et lycées ne seront pas préservés d’éventuelles coupures d’électricité cet hiver mais devant le tollé des enseignants et parents d’élèves, le ministère de l’Education nationale a tenu une réunion ce vendredi avec les syndicats enseignants.

Un établissement ne pourra pas fermer plus de 3 fois cet hiver

Des précisions ont été apportées : les parents seront prévenus au plus tard la veille à 17h (et pas le matin même) pour une fermeture de l’établissement le lendemain matin. Et un établissement ne pourra pas fermer plus de 3 fois cet hiver.

Des questions en suspens

Restent des questions en suspens sur le maintien ou pas de la cantine le midi, et sur le ramassage scolaire, questions renvoyées aux collectivités locales.

Dans ce contexte de tension énergétique, le prix du pétrole vendu par la Russie aux pays occidentaux sera plafonné à 60 dollars le baril à partir des prochains jours, les pays de l’Union européenne, puis ceux du G7 et l’Australie ont trouvé ce vendredi un accord à trois jours de l’entrée en vigueur de l’embargo européen.