"Ça crée des inégalités" : à Bordeaux, des parents de lycéens réclament la fin des cours à distance

Obtenir le retour de tous les lycéens en classe. C'est l'objectif de parents d'élèves de deux établissements bordelais, Montesquieu et Camille-Jullian, depuis plusieurs semaines. "Il y a une alternance par demi-groupe un jour sur deux, donc il y a 50% des cours assurés en présentiel et 50% assurés en distanciel", explique Céline, mère d'un élève en classe de première à Camille-Jullian. "Ils viennent en classe soit les lundi, mercredi et vendredi soit les mardi et jeudi avec une alternance tous les 15 jours", complète Emmanuelle, dont le fils est en seconde au lycée Montesquieu.

Cette organisation, mise en place face à la crise sanitaire en novembre 2020, crée une "inégalité de traitement, une disparité" pour les élèves des deux lycées bordelais, estime Christophe Piganeau, président de la FCPE à Montesquieu. "Les professeurs ne peuvent pas réaliser tout le programme, puisqu'ils n'ont que la moitié des cours. Il y a donc une perte de chance pour nos enfants", notamment pour les épreuves du bac, souligne Céline, mère d'un élève au lycée Camille-Jullian.

Un questionnaire sur le sujet a d'ailleurs été soumis aux parents des deux établissements. À Montesquieu, les deux tiers des 900 familles qui ont répondu se sont dit "favorables à un retour du 100% présentiel", explique Christophe Piganeau. Même constat au lycée Camille-Jullian : "Sur 750 réponses, 77% sont favorables" à ce que tous les élèves retrouvent un rythme de cours classique, détaille Céline, parent d'élève et adhérente à la FCPE.

La promesse d'un retour à la normale progressif

Pour eux, la situation sanitaire ne justifie pas le maintien des cours à distance : "Il n'y a pas eu de cluster énorme dans les lycées en Gironde", souligne Céline. "Seulement 22 cas de Covid-19 sur 1.600 élèves depuis octobre", ajoute Emmanuelle, mère d'un élève au lycée Montesquieu. "Nous sommes prêts à faire des efforts, un tiers des parents de Camille-Jullian serait d'accord pour retirer ses enfants de la cantine par exemple", affirme Céline. Une idée qui a aussi émergé à Montesquieu, mais "personne ne nous a posé la question", regrette Emmanuelle.

Sollicité ce 8 mars, le directeur académique de l'Education nationale en Gironde va recevoir trois parents d'élèves du lycée Montesquieu ce mercredi. Si François Coux rappelle que le "retour en 100% présentiel est progressif, avec notamment les élèves de Terminale de retour en classe pour les cours de philosophie depuis la semaine dernière", il souligne que les "chefs d'établissement ont la responsabilité de trouver un juste équilibre entre assurer la sécurité sanitaire et le fait que le maximum d'élèves soient présents en cours. J'entends le message des parents, mais ils seraient les premiers à venir dire à la direction qu'elle n'a pas fait le travail, si les conditions devenaient compliquées sur le champ sanitaire."

Quant à la direction du lycée Camille-Jullian, elle assure travailler également au retour progressif de tous les lycéens en classe. "Je suis forcément inquiet dans le contexte sanitaire qui est le nôtre, souligne le proviseur Didier Guilbault, mais on va petit à petit revenir à du 100% présentiel, plutôt à court terme qu'à moyen terme."