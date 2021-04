Cours à distance : deux professeurs sarthois nous expliquent comment ils s'organisent

Depuis l'annonce du reconfinement et la fermeture des écoles pour trois semaines minimum, les enseignants sont à nouveau contraints à proposer des cours à distance. Des professeurs qui se sentent tout de même mieux préparés que durant le premier confinement du printemps 2020. C'est le cas de Sébastien Huart, professeur d'anglais au collège Léon Tolstoï au Mans. Pour lui, plus question de faire des cours en visioconférence chaque jour : "J'ai compris avec plusieurs collègues que ça ne servait à rien de multiplier les visios avec les élèves, on perd facilement leur attention et c'est beaucoup plus fatiguant. Du coup en début de semaine, je donne une série d'exercices et de leçon et seulement en fin de semaine, on corrige en visio. C'est beaucoup plus digeste pour eux".

On essaye de se rapprocher au maximum de l'interactivité que l'on pourrait avoir en classe.

Avec les cours à distance et les nombreux problèmes techniques rencontrés sur les plateformes de l'Éducation Nationale, Judith Fontanillas, professeure d'allemand au lycée Bellevue au Mans, a aussi décidé de changer ses habitudes lors des cours en visio. "J'utilise une autre plateforme numérique appelée Big Blue Button. Ça permet d'avoir des cours beaucoup plus interactifs. Les élèves ont accès à un espace de chat, ils peuvent intervenir directement sur le document et répondre à des sondages. On essaye de se rapprocher au maximum de l'interactivité que l'on pourrait avoir en classe".

Des cours d'allemands plus interactifs qu'apprécie Philémon, 17 ans en terminale au lycée Bellevue au Mans : "Je trouve que le cours d'allemand est le plus facile à suivre, car il y a une vraie interaction avec des notes partagées, un chat, ça créé plus de lien qu'un cours magistral où le professeur parle devant sa webcam".

Pour les collégiens et les lycéens, il faudra attendre le 3 mai avant un retour des cours en présentiel.