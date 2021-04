Cours à distance : "L'Education nationale est prête" selon la rectrice de Normandie

A la suite des annonces du Président de la République ce mercredi, les établissements scolaires de la crèche au lycée ne vont pas accueillir d'élèves pendant trois à quatre semaines. Cours à distance, examens, numérique... La rectrice de l'académie de Normandie Christine gavini-Chevet était l'invité des trois stations de France Bleu en Normandie.

Christine Gavini-Chevet, l'ensemble des établissements scolaires va fermer ce vendredi soir pour trois ou quatre semaines selon les niveaux. Qu'est-ce qui a changé entre la logique qui présidait de ne pas fermer, et cette décision inverse annoncée mercredi soir ?

Depuis septembre 2020, l'école a réussi à accueillir tous les élèves. C'est une belle réussite avec sept mois continus de cours. Il faut s'en réjouir. Dans de nombreux pays les enfants ont perdu des jours de cours, avec ce que ça implique de retard, de décrochage. Il y a unanimité pour dire que les écoles ouvertes est une bonne chose mais nous arrivons à une nouvelle étape qui va durer quatre semaines, dont deux de vacances. La semaine prochaine, il y aura cours à la maison. Puis on enchaîne avec deux semaines de vacances. Ensuite, les écoliers reprennent en présentiel, puis une semaine plus tard pour les collégiens et les lycéens.

On peut être sûr d'une réouverture à partir du 26 avril ?

Depuis un an nous avons appris que tout peut changer. Mais c'est ce qui est prévu et nous allons nous y tenir. Nous souhaitons le maintien le plus possible des écoles ouvertes et nous l'avons montré depuis septembre 2020.

A compter de mardi, école à la maison. ça a été parfois compliqué à mettre en place il y a un an. pensez-vous que les parents et les enseignants sont mieux préparés ?

On est plus prêts à la continuité pédagogique cette fois-ci. Nous avons l'expérience du premier confinement, de toutes ces classes qui ont fermé au cours de l'année à cause de cas de covid. Donc, nous sommes prêts du côté de l'Education nationale, avec la communication aux familles d'un plan de continuité pédagogique qui explique bien ce qui va se passer durant les prochaines semaines. Il y a également des ressources comme "Ma classe à la maison", les cours Lumni, etc. Nos élèves n'ont pas perdu de compétences entre 2019 et aujourd'hui. Et nous mettons à disposition une plateforme en continu pour répondre aux questions des parents. Et puis, dans l'académie, nous avons une particularité dont nous sommes fiers, c'est "Devoirs faits à distance" : c'est une expérimentation qui consiste à aider les enfants à faire leurs devoirs le soir en visio. ça marche très bien depuis septembre : nous avons vingt collèges qui le font dans l'académie.

Tout ça demande des moyens informatiques. mais tout le monde n'est pas bien équipé...

Nous avons fait un gros travail avec les collectivités territoriales. On peut dire que désormais les élèves en collèges et lycées sont équipés. Il y a eu des dons, des prêts de matériel. s'il reste des difficultés, c'est plutôt dans les zones blanches. mais globalement, les élèves et professeurs sont équipés. Pour ceux qui ne le sont pas, on reste à leur disposition.

Le bac et le brevet sont maintenus pour le moment ?

Oui, les examens sont maintenus. Pour le bac, avec l'épreuve du grand oral et celle de philosophie qui se tiendront en juin, tout comme le brevet.

Et ceux qui ne peuvent pas être organisé à distance ?

Oui, ça concerne notamment enseignement supérieur. les concours de la fonction publique, des grandes écoles, etc. sont maintenus en présence. Y compris lorsqu'ils se tiennent dans des lycées, qui resteront ouverts pour accueillir les candidats.

Pour les professeurs, il faut s'adapter rapidement...

On a été préparé depuis juillet 2020. Nous avions demandé aux établissements de préparer trois scenarii : un normal, en hybride, et un de fermeture complète. Les établissements font un travail exceptionnel depuis septembre. Les professeurs ont su s'adapter rapidement.

Quels seront les enfants accueillis prioritairement dans les établissements ?

Nous allons travailler sur un service d'accueil des enfants des personnels soignants, mis en place dès mardi. La liste sera communiquée ce vendredi. Elle fait l'objet d'un gros travail. Mais on reprend les catégories de l'année dernière : soignants, sécurité, etc. Nous demanderons aux parents d'attester qu'ils n'ont pas d'autres solutions de garde.

L'école à la maison, ça peut être stressant aussi ?

Il faut être vigilant. Les établissements ne sont pas tout à fait fermés. tous les corps travaillant sur les questions psychologiques peuvent recevoir des élèves sur rendez-vous. Par ailleurs, nous avons demandé aux personnels de rester en contact avec les familles. Je pense aux enfants en situation de handicap, pour qui c'est encore plus difficile. Nous ne lâchons pas lien avec la famille.