Cours à distance pour les élèves non vaccinés : "Toujours les mêmes qui sont mis à l'écart", selon la FCPE

Le ministre de l'Éducation nationale a annoncé mercredi que seuls les lycéens et collégiens non vaccinés "seront évincés" et "en enseignement à distance", si jamais un cas de Covid-19 est détecté dans leur classe. Une mesure stigmatisante selon la FCPE de Meurthe-et-Moselle.

Invité de franceinfo mercredi 28 juillet, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, a indiqué que seuls les élèves non vaccinés de collèges et lycées auront cours à distance en cas de contamination au Covid-19 au sein d'une classe. Le syndicat des enseignants du secondaire SNES-FSU se demande comment appliquer la mesure, tandis que la Fédération des conseils de parents d'élèves (FCPE) parle de "discrimination".

Une "discrimination" selon la FCPE

Cette mesure destinée à protéger les non vaccinés des formes graves du Covid-19, mais aussi "évidemment une forte incitation à être vacciné", a reconnu Jean-Michel Blanquer, traduit aussi une forme de discrimination selon la FCPE en Meurthe-et-Moselle. "Dans les quartiers prioritaires, les adultes n'ont déjà pas participé à la vaccination", rappelle le président de l'association Mohamed Iksi.

Selon lui, la politique vaccinale qui a favorisé les milieux sociaux les plus intégrés et éloigné les autres, va se répercuter dorénavant sur les enfants. "Ça va être les mêmes problèmes. Ceux qui ont de la facilité, ils vont être à l'école et ceux qui sont en difficulté, ils vont se retrouver à suivre les cours à la maison, parce qu'ils ne seront pas vaccinés, comme leurs parents. Ce sont toujours les mêmes familles qui sont mises à l'écart."

à lire aussi Collèges et lycées : les élèves non-vaccinés auront cours à distance en cas de contamination dans une classe

Interrogé sur la discrimination entre élèves, le ministre de l'Éducation nationale a dit "raisonner en termes de moindre mal. [...] Quand vous êtes vacciné, vous ne risquez pas de contaminer les autres, alors que si vous n'êtes pas vacciné, vous faites courir ce risque."

Pour favoriser la vaccination des élèves, Jean-Michel Blanquer a aussi promis "6.000 à 7.000 centres de vaccination" qui seront déployés à partir de la rentrée "dedans ou à côté" des établissements scolaires.

On ne peut pas se couper en deux. - François Weil, secrétaire du syndicat SNES-FSU en Meurthe-et-Moselle

Mais comment faire classe à la fois à des élèves en présentiel, et à d'autres, à distance, en visioconférence ? C'est la question que se posent désormais les professeurs de collège et de lycée, déjà bien usés par l'année scolaire dernière et ses nombreux couacs lors des cours à distance.

Depuis les annonces de Jean-Michel Blanquer, "les enseignants m'appellent et me disent, on ne veut pas revivre ça, témoigne François Weil, secrétaire du syndicat d'enseignants SNES-FSU. On ne peut pas se couper en deux et faire en même temps deux cours. On peut poster du travail, mais faire un cours en tant que tel pour quelques élèves et le cours en présentiel en parallèle avec les autres enfants présents vaccinés, ça ne nous paraît pas faisable pour le moment.

En classe primaire (maternelle et élémentaire), les classes fermeront dès le premier cas.