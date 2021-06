À Laruns, la piscine organise des cours en urgence pour apprendre à nager avant l'été

La piscine municipale de Laruns, en vallée d'Ossau, propose des cours de natation prioritaires pour apprendre aux enfants à partir de 7 ans à nager avant l'été. Une mesure d'urgence pour rattraper le temps perdu à cause du covid et de la fermeture des piscines cette année.

Apprendre en urgence aux enfants à nager avant qu'ils partent en vacances cet été, c'est la priorité des maîtres-nageurs de la piscine municipale de Laruns, en Pyrénées-Atlantiques, depuis sa réouverture le 9 juin.

Ils ont ouvert des créneaux de cours réservés aux 7 ans et plus, des enfants entrés au CP et qui auraient dû apprendre à nager à l'école cette année. Sauf que les piscines sont restées fermées presque toute l'année en raison du covid et du confinement et la conséquence, c'est que beaucoup d'enfants n'ont pas acquis les rudiments pour être à l'aise dans l'eau.

Des cours en urgence

"Il y a urgence" reconnaît Thibaut Catrais, le chef de bassin à la piscine de Laruns. C'est lui qui a eu l'idée de créer des cours spécifiques pour les enfants, prioritaires pour les leçons.

Les créneaux pour le club de natation ont même dû sauter, pour privilégier ceux qui ne savent pas nager. "C'est une nécessité absolue de pouvoir apprendre aux enfants à être autonomes et en sécurité dans l'eau, parce qu'on va arriver sur un été qui peut être très dangereux et critique pour les 6-8 ans" explique le surveillant de bassin.

Les maîtres-nageurs enchaînent donc les séances avec des petits groupes de deux ou trois enfants. Ils apprennent aux plus petits à flotter, mettre la tête sous l'eau, se déplacer et rejoindre le bord : des techniques de base pour être à l'aise à la piscine, dans un lac ou même à la mer.

Une attestation pour partir tranquille en colo cet été

Certains enfants un peu plus grand viennent aussi passer des tests pour vérifier s'ils se débrouillent dans l'eau avant de partir en colonie de vacances ou en camps d'activités nautiques. À la fin des cours, les maîtres-nageurs délivrent une attestation qui prouve que l'enfant sait se débrouiller dans l'eau.

Les leçons réservées pour les enfants nés en 2013 se font le lundi et le jeudi de 18h30 à 19h30, et le mercredi de 16h à 17h puis de 17h à 18h.