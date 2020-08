Cours en présentiel, dépistage, masque : l'université de Caen Normandie fait le point sur la rentrée

Dans quelles conditions s'organise la rentrée universitaire cette année ? Pierre Denise, président de l'université de Caen Normandie a répondu à cette question ce mercredi 26 août, concernant les campus calvadosiens, ornais et manchois.

"J'ai souhaité une rentrée dans les conditions les plus normales possibles, et donc 100 % en présentiel. Pour nos 13 campus et environ 30 000 étudiants", pose Pierre Denise, président de l'université de Caen Normandie. Qui ajoute : "Avec des précautions sanitaires".

Depuis le début de la semaine, les étudiants normands commencent à découvrir ou retrouver les bancs de l'université, mais avec de nouvelles règles à respecter à cause de l’épidémie de Covid 19.

Une rentrée en présentiel

Les cours sont assurés en présentiel, que ce soit en amphithéâtre, travaux dirigés ou travaux pratiques. Les étudiants et professeurs doivent donc être présents.

"Cependant, si la situation sanitaire se dégrade, localement ou plus globalement, nous allons basculer vers un autre dispositif, avec une augmentation du distanciel jusqu'à 100 % si nécessaire", explique Pierre Denise.

Port du masque obligatoire

Le port du masque est obligatoire, pour les étudiants et le personnel, dans tous les locaux de l'université. Du gel hydroalcoolique est également installé sur les campus.

"Dans les amphithéâtres, la distanciation ne peut pas toujours être respectée. Nous allons donc insister sur l'hygiène des mains par exemple, et sanctionner si besoin, si un étudiant refuse de porter un masque", prévient le président.

Pour les personnes les plus précaires, l'université prévoit un stock de masques chirurgicaux à distribuer gratuitement.

"On ne conçoit pas qu'un étudiant ne vienne pas en cours car il ne peut pas acheter un masque. Donc nous allons fournir des masques à environ 5 000 étudiants. Cela représente 200 000 masques par mois, et un coût pour l'université de 100 000 euros."

Pierre Denise, président de l'université Caen Normandie, lors de la conférence de presse pour détailler l'organisation de la rentrée 2020-2021. © Radio France - Léa Dubost

Des lieux de dépistage

Avec l'Agence régionale de santé de Normandie, l'université a décidé d'ouvrir des lieux de dépistage au Covid 19, à partir du 7 septembre et jusqu'au 7 octobre. Les étudiants et personnels universitaires pourront venir se faire tester s'ils le souhaitent.

A Caen :

Au Campus 1 : Aula Magna

Campus 2 : Sciences 3 S037

Campus 3 : salle 2234

Campus 4 et 5 : auditorium (jusqu'au 26/09)

INSPE : Salle EA009

Des dépistages ponctuels seront organisés sur Lisieux et Vire. Concernant les campus de Saint-Lô, Cherbourg et Alençon, les étudiants sont invités à rejoindre les centres de dépistage locaux.

Manifestations festives interdites

Jusqu'au 2 novembre, les manifestations festives habituellement organisées par les associations étudiantes (soirée d'intégration, week-end d'intégration) sont interdites par l'université.

"Cela ne veut pas dire qu'on empêche toute activité étudiante. Certains projets sportifs, culturels ou de bénévolats sont autorisés", précise Pierre Denise.

Le président de l'université Caen Normandie annonce également qu'une vingtaine d'emplois étudiants vont être créés. Des personnes seront recrutées pour orienter les étudiants sur le campus, mais également sensibiliser aux règles à respecter concernant le contexte sanitaire.

