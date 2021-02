Les parents d'élèves dénoncent une rupture d'égalité entre les lycéens selon qu'ils soient dans le public ou dans le privé. C'est le constat de la FCPE du Maine-et-Loire rapporté dans la presse locale. En Côte-d'Or, de plus en plus de voix s'élèvent pour dénoncer la même situation.

Cours en présenciel ou à distance : les établissements publics et privés sont-ils à égalité en Côte-d'Or ?

La FCPE du Maine-et-Loire soulève un lièvre. Dans "le Courrier de l'Ouest", cette fédération de parents d'élèves basée à Angers dénonce une inégalité entre lycéens du public et du privé et demande au ministère de clarifier les protocoles sanitaires en vigueur dans les lycées.

Selon elle, alors que dans les lycées publics, les élèves de seconde et de première sont contraints à suivre 50% de leurs enseignements à distance, dans le privé, les cours en présentiel seraient la règle pour tous les élèves. Cet état de fait constituerait donc pour la Fédération des Parents d'Elèves "une rupture d’égalités entre élèves".

Qu'en est-il en Côte-d'Or ?

Chez nous aussi en Côte-d'Or, de plus en plus de voix s'élèvent pour dénoncer le même problème. Céline, mère d'un élève de seconde au Lycée Carnot de Dijon, a même écrit au rectorat et à l'ARS, sans réponse à ce jour dit-elle.

Céline, mère d'un élève de seconde au Lycée Carnot de Dijon Copier

Samuel Rouzé, est référent académique pour la continuité pédagogique au rectorat de Dijon. Il explique qu'il n'y a pas de différences de traitement entre élèves du public et du privé.

Samuel Rouzé, référent académique pour la continuité pédagogique au rectorat de Dijon Copier

Selon Samuel Rouzé dans le public les élèves de seconde et de première qui connaîtraient des difficultés en distanciel peuvent à n'importe quel moment demander à repasser en présentiel.

Par ailleurs en terminale ce sont 80% des élèves du public qui serait en présentiel explique-t-il.

Cours en présentiel ou en distanciel en Côte-d'Or : les élèves sont ils traités de la même manière dans le public et dans le privé ? Retrouvez notre dossier ce mardi 2 février à 6H30 et 8H40 sur France bleu Bourgogne.