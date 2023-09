Avant la rentrée, des enfants haut-viennois se préparent en douceur via les "Vacances apprenantes"

Plus que trois jours avant la rentrée, ce moment tant redouté par de nombreux élèves. Mais certains enfants ont déjà repris le chemin des cours depuis une semaine via l'opération gratuite "Vacances apprenantes" . Ainsi, une cinquantaine d'écoliers et de collégiens, allant principalement du CM2 à la 5ème, de Limoges et Chaptelat, vivent depuis ce lundi et jusqu'à ce vendredi au centre équestre du Moulin d'Aiguemarde, à Razès, en Haute-Vienne.

Ils ont des cours classiques le matin avec des enseignants qui viennent au centre puis font des activités sportives l'après-midi, notamment de l'équitation. "Il y a des enfants qui découvrent pour la première fois ce qu'est un cheval, ce qu'il mange, ils découvrent vraiment la campagne et tout l'environnement qui en découle", explique Thierry Michaud, responsable du centre équestre.

"Je ne pense pas qu'aux cours, ça me déstresse"

D'ailleurs, l'un des objectifs de la semaine est de permettre aux enfants de changer d'air, surtout que parmi eux, plusieurs n'ont pas eu la chance de partir en vacances cet été. C'est le cas d'Abigaëlle, 12 ans. "Cela change beaucoup du quotidien, ça me fait un peu plus de liberté et on esquive les parents, c'est bien." Il y a certes du travail, mais ça lui convient. "Cela permet de progresser et de ne pas trop oublier certaines choses." Mais surtout, cette semaine permet une reprise en douceur avant la rentrée et c'est ce dont elle a besoin. "Je ne pense pas qu'aux cours du coup, ça me déstresse."

Un moyen de se "remettre dans le bain" avant la rentrée

Cette semaine lui fait donc du bien et elle n'est pas la seule constate Thierry Michaud. "Ils sont plus calmes, plus apaisés." Le responsable du centre équestre met en avant les bienfaits de ce dispositif pour les enfants. "On les sort un petit peu des classes et de leur environnement traditionnel et c'est aussi une bonne première marche juste avant la rentrée." Selon Thierry Michaud, les élèves peuvent ainsi "se remettre un petit peu dans le bain dans un environnement complètement différent et aborder les choses d'une façon plus naturelle on va dire".

Il voit également un autre avantage très important. "Cela va leur permettre également de découvrir des enseignants d'une autre façon, dans un autre contexte, comme ça peut-être que durant toute l'année ils auront une autre approche de leur enseignant, peut-être plus accessible, et une scolarité un peu différente."

Signe que l'opération a du succès, cela fait plusieurs années que le centre équestre du Moulin d'Aiguemarde accueille des enfants dans le cadre des "Vacances apprenantes", et c'est la première fois qu'il y a autant d'enfants.