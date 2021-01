Cours sauvage à l'université de Lorient : un rassemblement de soutien à l'enseignante

Florence Gourlay, maitre de conférence en géographie à l'Université de Bretagne Sud était convoquée pour avoir organisé deux cours en présentiel la semaine dernière, avec notamment des étudiants en 3e année de licence.

Pas de sanction

L'enseignante entendait montrer qu'il était possible d'organiser de tels cours dans le respect des gestes barrières, alors que les étudiants se plaignaient d'isolement et de troubles psychologiques. La présidente de l'UBS avait désapprouvé cette initiative. Entre 100 et 120 manifestants se sont rassemblés ce lundi matin, alors que l'enseignante était convoquée pour s'expliquer. Elle n'a pas été sanctionnée.