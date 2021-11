Cours suspendus à l'école d'orthophonie de Besançon après les témoignages d'étudiants victimes de harcèlement

La parole se libère au centre de formation universitaire d'orthophonie de Besançon. Depuis quelques jours, des étudiants révèlent avoir été victimes de harcèlement moral de la part de l'équipe pédagogique. "On doit être disponible à n'importe quelle heure pour répondre aux mails, faire des devoirs en plus, avec à chaque fois la menace d'un redoublement", confie Lila*, étudiante en cinquième année de cursus à l'école d'orthophonie de Besançon.

De nombreux étudiants sous antidépresseurs

La fatigue et le stress s'accumulent pour ces étudiants. Certains sont au bord du burn-out, témoigne Servane Leborgne, orthophoniste dans le Jura, et enseignante au centre de formation de Besançon. "Beaucoup suivent des thérapies, ont un psy et sont même sous antidépresseurs", avoue Charlotte*, elle aussi étudiante en dernière année de cursus.

Aussitôt alertée, la Présidente de l'Université de Franche-Comté a décidé de suspendre les cours pendant deux semaines, jusqu'au 14 novembre. "Je pense que nos étudiants ont besoin de souffler un peu, et nous, nous devons nous organiser". Un soulagement pour les maitres de stage de ces étudiants, qui avaient tiré la sonnette d'alarme.

Une situation qui dure depuis des années

Les maitres de stage ont envoyé une lettre à la Présidente de l'Université. Ils sentaient leurs jeunes élèves de plus en plus fatigués, extrêmement stressés. "Ils remettaient même en cause leur vocation, ils se trouvaient nuls alors qu'ils faisaient bien leur boulot", soupire Anne Julien, orthophoniste dans le Doubs. Elle est aussi présidente de l'Union régionale de santé des professionnels libéraux et orthophonistes et n'est pas très étonnée de ces révélations. "Ces faits durent depuis des années, et certains ont encore des séquelles de ce qu'ils ont subi. C'est même allé jusqu'à des menaces de suicide", affirme-t-elle.

Trois démissions en quelques jours

Après la suspension des cours, trois membres de l'équipe pédagogique ont démissionné de leurs fonction au sein de l'école d'orthophonie, dont notamment le directeur. La présidente de l'Université a saisi le procureur de Besançon pour une enquête sur ces faits de harcèlement.

Elle compte également créer une cellule d'aide psychologique avec l'Agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté pour tous les étudiants qui en ressentiraient le besoin.

* Les prénoms des deux étudiantes ont été modifiés, pour respecter leur anonymat.