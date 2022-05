Un court-métrage de lycéens bretons sur la libération de Saint-Malo en 1944 primé

Des terminales du lycée privé l'Institution de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) ont réalisé un court-métrage sur la libération de leur ville à la fin de la Seconde Guerre Mondiale. Le film, qui mêle images d'archive et fiction, a été primé au Concours National de la Résistance et de la Déportation.

Comme chaque année, on fête, ce 27 mai 2022, la Journée Nationale de la Résistance. Il y a 69 ans, le 27 mai 1943, en pleine Seconde Guerre Mondiale, Jean Moulin, l'un des visages de la Résistance, organisait à Paris la réunion qui allait unifier tous les mouvements de la Résistance en France.

À cette occasion, nous avons choisi de vous parler d'une classe de terminale du lycée privé l'Institution, à Saint-Malo, qui vient d'être primée dans le cadre du Concours National de la Résistance et de la Déportation. Avec leur professeure d'histoire-géographie, les élèves ont tourné un court-métrage de 7 minutes qui raconte la libération de la ville de Saint-Malo en 1944, avec documents d'époque et fiction, jouée par ces lycéens.

Images d'archive et fiction

Le film s'appuie sur un roman historique, Toute la lumière que nous ne pouvons voir, écrit par l'Américain Anthony Doerr. Les lycéens et leur enseignante d'histoire-géographie ont choisi des extraits de ce livre pour raconter l'histoire d'une jeune fille aveugle, cachée à Saint-Malo, qui attend avec sa sœur et des amis que les Américains libèrent leur ville.

Cette histoire est articulée avec des images de la Seconde Guerre Mondiale, récupérées par la Cinémathèque de Bretagne et choisies par la chargée de communication du lycée, Laura Fort. "Toute la classe a participé, explique Céline Lofficial, la professeure d'histoire-géo à l'origine du projet. Une dizaine d'élèves a joué un personnage. D'autres ont pris la casquette de scénariste, régisseur ou accessoiriste." Pour donner une impression de réel, les acteurs se sont vêtus d'habits d'époque et ont été filmés en noir et blanc.

"Quand on lit et quand on essaye de se mettre dans la peau, ça n'a pas le même retentissement." - Tristan, un lycéen qui a joué un Résistant

Tristan, arrière-petit-fils d'un Résistant, a joué le rôle d'un Résistant. Il n'a pas seulement prêté ses traits mais s'est immergé dans son personnage. "Il y a cette peur continuelle de vivre caché et d'avoir peur d'être dénoncé par d'autres gens, raconte-t-il. Je pense que quand on lit et quand on essaye de se mettre dans la peau, ça n'a pas le même retentissement."

Face à lui, son ami Hugo, qui a incarné le Colonel Von Aulock, l'officier allemand qui a tenu la Ville. "Je suis passionné par la Seconde Guerre Mondiale, avoue le jeune homme. Je connaissais bien l'histoire du côté des Alliés mais pas du côté des Allemands." Pour incarner son personnage, il a récupéré une veste d'officier de son père et une casquette canadienne de sa mère.

Une scène l'a particulièrement marqué : l'arrestation du Colonel. "C'est un colonel qui s'est battu mais qui garde la tête haute, explique-t-il. Il regarde ses ennemis comme s'il avait gagné alors qu'il vient de tout perdre. Il fallait essayer de jouer ce côté hautain, prêt à sacrifier n'importe qui pour prendre sa place."

Le lycée comme lieu de tournage

Ces scènes ont été tournées à Saint-Malo, dans la partie intra-muros mais aussi à l'intérieur même du lycée. "Il me semblait que c'était un lieu propice, sourit Céline Lofficial, la professeure d'histoire-géographie. On avait l'escalier en pierre et cette cave qui avait servi d'abri pendant la Seconde Guerre."

Le film se termine par un drapeau ukrainien et un message de soutien à ces familles qui vivent encore dans un pays en guerre. "Pendant le film, on attend les bombardements en jouant aux cartes. C'est des conditions de vie que l'on n'a pas actuellement. Mais dans certains pays, comme en Ukraine, c'est le cas en ce moment", compare Clotilde, la lycéenne qui joue la jeune fille aveugle. La classe sera prochainement reçue au Ministère de l'Education nationale.

