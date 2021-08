Coût de la rentrée étudiante : légère hausse en Bourgogne

Après l'indice national publié ce lundi par la FAGE, la Fédération des Associations Générales Étudiantes, c'est la branche bourguignonne du syndicat étudiant qui dévoile son étude sur le coût de la rentrée à l'université. Selon l'indicateur établi par la FEBIA, la Fédération Étudiante de Bourgogne Inter-Associative, un nouvel étudiant arrivant à l'université de Bourgogne devra payer 2096,16 euros le premier mois, un chiffre en hausse de 1,02% par rapport à l'an dernier.

Ce sont surtout les frais de la vie courante qui augmentent

Cet indicateur présente l'ensemble des postes de dépense d'un étudiant non-boursier de 20 ans, inscrit en licence à l'université de Bourgogne. Les dépenses des étudiants ont été divisées en deux parties : d'une part les frais spécifiques de rentrée et d'autre part les frais de vie courante. On s'aperçoit que la première catégorie de dépenses reste plutôt stable : les frais de scolarité et la CVEC (contribution à la vie étudiante et de campus) n'augmentent pas, pas plus que l'assurance logement ou les frais d'agence. Seul le coût du matériel pédagogique a augmenté de 2,6%, "ce qui est notamment dû à l'inflation", explique la FEBIA dans son étude.

A contrario, les dépenses de la vie courante augmentent : loyers, équipements, téléphonie, transports... La hausse est de 8,15% pour les équipements et de 7,15% pour la téléphonie mobile et internet. Le syndicat étudiant explique en grande partie ces évolutions par l'impact de l'enseignement à distance : "les étudiants ont dû effectuer de nouvelles dépenses pour s'équiper correctement, qu'il s'agisse d'obtenir un forfait plus onéreux pour avoir une connexion suffisante ou bien en rachetant un nouvel ordinateur", peut-on lire dans l'étude. Par ailleurs, le prix du matériel informatique est en hausse de 20% cette année, en raison de la forte demande et de l'inflation.

Le prix des logements très variable selon les départements

L'indicateur du coût de la rentrée de la FEBIA met aussi en évidence une hausse des loyers en Bourgogne. Néanmoins, les dépenses liées aux hébergements des étudiants et leurs évolutions sont très variables d'un département bourguignon à l'autre. Ainsi, le coût du logement étudiant en Bourgogne, augmente seulement de 0,12% en moyenne, mais cette hausse atteint 5,88% dans la ville universitaire la plus chère : Dijon.

C'est au Creusot que le loyer mensuel moyen est le plus bas (300,48 euros), viennent ensuite Mâcon (327,08 euros) , Nevers (330,53 euros) et Châlons-Sur-Saône (361,58 euros). A l'autre bout du spectre : Auxerre (369,80 euros) et surtout Dijon, où le loyer mensuel moyen est de 432,13 euros.