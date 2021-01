Pour la FCPE Paris, "il faut mettre les moyens pour une réelle continuité pédagogique"

C’est l’une des annonces phares du gouvernement, dévoilées en conférence de presse ce jeudi 14 janvier, l'exécutif maintient les établissements scolaires ouverts. C’est possible grâce au couvre-feu avancé à 18h et étendu à tout le territoire national. La solution privilégiée par les autorités pour éviter un reconfinement. _“_C’est un soulagement pour les parents d’élèves”, réagit sur France Bleu Paris, Ghislaine Morvan-Dubois, la présidente de la FCPE Paris ce vendredi 15 janvier. “Mais, renchérit-elle, ils sont inquiets de voir que rien n’est planifié pour faire face à l’épidémie et à l’émergence de nouveaux variants.”

Le ministère de l’éducation a précisé que le protocole sera renforcé, notamment dans les cantines mais, pour l’instant, “on ne le connaît pas”, regrette la présidente de la FCPE. “Ce qu’on sait, ce qu’on a vu, c’est que précédemment, il y a eu très peu de cadrage. Le ministre méconnaît ce qu’il se passe sur le terrain, il parle du maintien de la demi jauge dans les lycées, or dans la plupart des lycées, les élèves sont revenus en cours face à la pression des parents, et parfois même des élèves eux-mêmes.” Selon elle, le problème réside dans les moyens mis en œuvre.

“Le point le plus critique, c’est la cantine”, analyse Ghislaine Morvan-Dubois. "L’augmentation de la plage horaire, préconisée par le ministre de l’éducation, est une bonne idée sur le papier mais, dans la réalité, c’est extrêmement compliqué à mettre en oeuvre, puisque les cantines sont déjà très occupées, par ailleurs on ne peut pas passer la moitié de la journée avec la cantine ouverte, sinon les cours seraient désorganisés". La présidente de la CFPE Paris est unanime : “Il faut mettre plus de moyens”.

Le temps presse, selon, elle.“On voit venir la nouvelle vague, avec les nouveaux variants, il est grand temps de faire quelque chose et de mettre enfin les moyens pour qu’il puisse y avoir une réelle continuité pédagogique pour tous les élèves."