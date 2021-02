Covid-19 : un agent du collège Saint-Exupéry de Jaunay-Marigny positif, 11 cas contacts, l'établissement fermé

Le collège Saint-Exupéry de Jaunay-Marigny est fermé dès ce mercredi après un cas positif et 11 cas contacts au sein de l'équipe des agents territoriaux. Les élèves vont suivre des cours à distance.

Pas de cours en présentiel pour les élèves du collège Saint-Exupéry de Jaunay-Marigny à partir de mercredi 24 février, et pour au moins trois jours. L'établissement est fermé après la découverte de 11 cas contacts au Covid-19 au sein de l'équipe des agents techniques. Du téléenseignement doit être mis en place pour les élèves dès ce mercredi.

Un agent positif, isolé depuis le 22 février

Un membre de l'équipe des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement (ATTEE) de Saint-Exupéry a été testé positif ce mardi 23 février. En attente des résultats de son test, il était à l'isolement, en attente des résultats d'un test, depuis lundi. Il n'a pas été en contact avec les élèves et les enseignants.

Une enquête médicale a été menée en parallèle par l'ARS auprès des autres agents, et a permis d'identifier 11 cas contacts sur les 13 membres de l'équipe. Tous sont donc placés à l'isolement jusqu'à la fin de la semaine, et feront l'objet d'un test PCR vendredi 26 février.

En raison de ce grand nombre de personnes absente, le collège n'a plus d'équipe d'entretien ni de restauration, et a donc décidé de fermer ses portes du mercredi 24 au vendredi 26 février inclus.

Téléenseignement mis en place dès ce mercredi

Les élèves, leurs parents, les représentants, enseignants et agents ont été avertis mardi 23 février de la décision, ainsi que des raisons qui ont poussé l'établissement et l'ARS à prendre une décision aussi rapide. Les équipes enseignantes doivent mettre en place des cours à distance dès ce mercredi 24 pour l'ensemble des élèves du collège, et ce jusqu'à la fin de la semaine.

Le collège Saint-Exupéry rouvrira le lundi 1er mars, si les tests des agents identifiés comme cas contacts sont négatifs.