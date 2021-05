Covid-19 : 177 classes fermées en Bourgogne cette semaine dont 105 en Côte-d'Or

Dans ses données arrêtées à 13h le jeudi 20 mai, le rectorat de Dijon comptabilisait 177 classes fermées dans des structures scolaires ouvertes sur un total de 11 506 classes dans les premiers et second degrés, soit selon les calculs du rectorat, 1,54 % des classes. La grande majorité se situent en Côte-d'Or, (105) puis en Saône-et-Loire (44), l'Yonne (20) et la Nièvre (8).

Les chiffres publiés par le rectorat de Dijon, arrêtés au jeudi 20 mai à 13h - Rectorat de Dijon

646 élèves positifs covid

Sur l'ensemble de l'académie, 646 élèves se sont révélés positifs Covid cette semaine, et 54 personnels des établissements de l'académie, ce qui représentent des pourcentages très faibles, aux alentours de 0.20%

Le nombre de cas positifs dans les établissements scolaires de l'académie de Dijon se situent autour de 0.20% - Rectorat de Dijon

Le point sur les tests salivaires

1500 tests ont été réalisés entre les 10 et 17 mai dans les établissements de l'académie de Dijon. 0.4% se sont révélés positifs - Rectorat de Dijon

Ces tests salivaires sont réalisés en présence d'un adulte et seulement sur des volontaires. En Côte-d'Or, ces tests ont été proposés dès début mars à Chenôve. Ils permettent d'obtenir un résultat en un quart d'heure.