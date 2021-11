Covid-19 : 177 fermetures de classes en Savoie et Haute-Savoie

La cinquième vague de l'épidémie de Covid-19 a des conséquences de plus en plus lourdes dans les établissements scolaires. 177 classes sont actuellement fermées en Savoie et Haute-Savoie, contre 66 la semaine dernière. Le protocole va évoluer la semaine prochaine dans les écoles.