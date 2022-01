Covid-19 : 200 professeurs absents et une centaine de classes fermées en Sarthe

Julien Cristofoli, enseignant au Mans et co secrétaire du syndicat SNUipp de la Sarthe

"Il fait même l'unanimité contre lui" corrige Julien Cristofoli. "Je vais même utiliser un mot un peu cavalier. C'est le démerdentiel " ! ajoute le co-secrétaire du SNUIPP de la Sarthe. " La désorganisation est totale. On fait de la débrouille, c'est à dire on pousse les murs entre guillemets. On demande aux AESH (les accompagnants des élèves en situation de handicap) qui ne sont pas des personnels enseignants de garder les élèves. On va demander aux Atsem (Agent territorial spécialisé des écoles maternelles) aussi de faire des missions de ce type là, alors que ce n'est pas leur métier. Donc, c'est le bazar". Sans parler de la question des élèves cas contacts qui doivent fournir 3 tests négatifs pour continuer à aller en classe. " Il faut qu'on vérifie à J+2 et J +4 si les élèves sont positifs ou non. Des listes glissantes avec les élèves pour vérifier qu'ils sont bien testés. Et puis si un nouveau cas positif se déclare, il faut recommencer les listes. C'est une plaisanterie, c'est ingérable".

C'est le démerdentiel ! C'est ingérable ! Julien Cristofoli, co-secrétaire du SNUIPP de la Sarthe

Autre exemple d'une situation qui n'a pas été prévue, selon lui, par le ministère de l'Education nationale : la question des élèves qui viennent seuls à l'école. " Évidemment, il faut les accueillir. Mais comment on les gère ? On les met au fond de la classe. Mais du coup, on n'a pas le droit de brasser. Donc, comment fait on? Voilà les choses extrêmement réelles auxquelles nous sommes confrontées dans les écoles et les établissements".

Les professeurs doivent gérer aussi la colère et l'incompréhension des parents d'élèves

Mardi matin, 200 enseignants étaient absents et plus de cent classes étaient fermées dans le département selon les chiffres de la direction départementale de l'éducation nationale. Et à chaque fois, ce sont des centaines d'élèves qui repartent à la maison quand c'est possible. Un vrai casse-tête pour les parents qui travaillent en présentiel. " En fait, on apprend des nouvelles directives le soir et le matin. On n'est pas prêts parce que quand on accueille les élèves, le service commence. Mais enfin, on peut avoir des parents d'élèves qui doivent déposer leurs enfants avant même d'arriver à l'école. Tout le monde fait au mieux, mais ça crée des tensions au sein même de la communauté éducative".

Julien Cristofoli se dit en colère car selon lui, et la plupart des enseignants, cette rentrée scolaire sous tension a mal été anticipée par le gouvernement

Un mépris total de la part du ministre selon Julien Cristofoli

"La vague Omicron, on la connaît depuis des semaines et des semaines". Julien Cristofoli ne comprend pas pourquoi le Ministère de l'Education nationale n'a pas pris des mesures plus tôt. "On avait l'exemple de l'Angleterre, de l'Allemagne, on savait à quoi s'attendre. Là, l'Education nationale va refaire des commandes d'auto test pour les enseignants. Mais qu'est ce qu'ils attendent? Et on va étudier la possibilité de recruter des vacataires. Mais qu'attendent ils"? .

Le co-secrétaire du SNUIPP de la Sarthe parle d'un mépris profond qui désorganise les services. "Là, il faut changer de braquet et il faut arrêter de parler. Il faut agir. C'est à dire qu'il faut recruter des personnels. Ça ne s'improvise pas. La direction académique étudie l'opportunité de recruter des vacataires. Je vous propose la prochaine fois que vous allez à l'hôpital vous faire opérer, qu'on recrute un chirurgien vacataire. Tout ça n'est pas sérieux".

Julien Cristofoli souhaite que la direction académique fasse appel aux listes complémentaires. Des enseignants qui ont décroché leur concours mais qui n'ont pas été recrutés. Et pas rappeler des professeurs à la retraite comme l'envisage Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Education nationale. " Bien sûr, c'est une excellente idée, non" ? Ironise le syndicaliste. "Mais de qui se moque-t-on? Des gens qui ont fait valoir leurs droits à la retraite et qui peuvent avoir par ailleurs, eu égard à leur âge, pour beaucoup d'entre eux, certaines raisons de ne pas retourner en classe pour des questions sanitaires et de santé".

Il y a au moins une décision que Julien Cristofoli partage avec le gouvernement : celle de ne pas avoir repoussé la rentrée d'une semaine. "C'est quelque chose de délicat. L'école est un droit pour les enfants et on a vu les conséquences du confinement. Donc, allons y mollo quand on dit qu'on va fermer les écoles".

