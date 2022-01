Coronavirus : 269 classes fermées en Bretagne cette semaine, dont 238 dans le 1er degré

L'académie de Rennes indique ce vendredi 7 janvier que 269 classes bretonnes ont dû fermer en quatre jours à cause de cas de Covid-19. 238 classes dans les écoles maternelles et primaires et 31 dans le second degré. Mais aucun établissement n'est fermé entièrement dans l'académie.

En quatre jours, 2.395 cas de covid ont été relevés chez les élèves et 267 chez les personnels de l'éducation nationale.

Le protocole sanitaire a aussi été mis à jour :

les cas intrafamiliaux ne font plus l'objet de consignes particulières

un élève testé positif à J+2 ou J+4 n'impliquera plus de tester toute la classe à nouveau

les directeurs n'auront plus à transmettre la liste des cas contact à la sécurité sociale et il n'y a plus d'objectifs quantitatifs pour les campagnes de tests salivaires

des tests antigéniques peuvent remplacer les autotests si ces derniers ne sont pas disponibles en pharmacie

Par ailleurs, la liste des personnels prioritaires pour l'accueil de leurs enfants en cas de fermeture de classe a été mise à jour. Cela concerne tous les personnels des établissements de santé et de la filière de dépistage et de vaccination, les biologistes, infirmiers, pharmaciens, préparateurs en pharmacie, sages-femmes, ambulanciers, tous les personnels d'Ehpad, de structures pour personnes handicapées, d'aide sociale à l'enfance, de service d'aide à domicile ou de centre d'hébergement pour sans-abris malades.

Il suffit qu'un seul des responsables légaux de l'enfant soit concerné et que l'autre responsable légal ne puisse pas télétravailler (et qu'aucune autre solution de garde ne soit possible).