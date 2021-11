Covid-19 : 54 classes et deux écoles fermées en Indre-et-Loire

On compte désormais 54 classes fermées en Indre-et-Loire en raison de l'épidémie de Covid-19. Par ailleurs, on enregistre deux écoles fermées selon la direction académique.

L'épidémie de Covid-19 entraîne de nouvelles fermetures de classes en Indre-et-Loire. Alors que 34 classes étaient fermées mardi 23 novembre selon la direction académique, c'est désormais 54 classes dans notre département qui ont fait l'objet d'une fermeture.

On enregistre désormais deux écoles fermées : celle de Saint-Epain, qui compte 126 élèves, et celle du Dolmen à Saint-Antoine-du-Rocher qui compte 186 élèves. Par ailleurs, les classes de 6e et 5e du collège le Réflessoir à Bléré sont également fermées, et ce jusqu'au 30 novembre.

Ce jeudi, le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer a annoncé qu'il n'y aurait plus de fermeture de classe dans les écoles primaires dès le premier cas de Covid détecté chez un élève. Seuls ceux testés positifs seront isolés. Par ailleurs, les élèves de 6e devront réaliser, à partir du lundi 29 novembre, deux autotests par semaine, car les enfants composant ces classes ont moins de 12 ans et ne sont pas vaccinés.